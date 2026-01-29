Santa Teresita: murió un turista de 41 años tras ser arrastrado por la corriente

El cuerpo del hombre de 41 años que estaba desaparecido fue encontrado en la costa, y con ese hallazgo se cerró la búsqueda que había movilizado a distintas fuerzas en la zona. El mar lo devolvió horas después, a pocos kilómetros de donde había empezado la urgencia.
Según los primeros datos, Mariano Aredondo había ingresado al agua junto a su novia. La corriente los arrastró y ambos empezaron a ahogarse. Los guardavidas lograron sacar a la mujer, pero él no pudo ser localizado en ese momento.
Búsqueda en la playa
A partir de la denuncia y el alerta, se activó un operativo de emergencia con intervención de Defensa Civil y la Prefectura Naval. Con el paso de las horas, se sumaron recursos policiales para ampliar el rastrillaje en el sector costero.
El cuerpo fue hallado a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas. En el procedimiento participaron efectivos de la UOTI de la Policía bonaerense, personal de Prefectura y una División Drones que colaboró con el reconocimiento del área.
Investigación y autopsia
El fiscal Pablo Gamaleri, de la UFID N°11, tomó intervención y dispuso las medidas de rigor. Entre ellas, la realización de una autopsia y la presencia de Policía Científica en el lugar para las pericias correspondientes.
Aredondo era panadero, vivía en el partido bonaerense de Avellaneda y estaba de vacaciones en la Costa. La investigación buscará precisar la secuencia completa del hecho y las circunstancias en las que se produjo el desenlace.