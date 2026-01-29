#HOY:

Santa Teresita: murió un turista de 41 años tras ser arrastrado por la corriente

Mariano Aredondo, de 41 años, fue hallado sin vida tras ingresar al mar con su novia en Santa Teresita y quedar a merced de la corriente.

Santa Teresita: el operativo se activó tras la desaparición en el mar.Santa Teresita: el operativo se activó tras la desaparición en el mar.
El cuerpo del hombre de 41 años que estaba desaparecido fue encontrado en la costa, y con ese hallazgo se cerró la búsqueda que había movilizado a distintas fuerzas en la zona. El mar lo devolvió horas después, a pocos kilómetros de donde había empezado la urgencia.

Según los primeros datos, Mariano Aredondo había ingresado al agua junto a su novia. La corriente los arrastró y ambos empezaron a ahogarse. Los guardavidas lograron sacar a la mujer, pero él no pudo ser localizado en ese momento.

Búsqueda en la playa

A partir de la denuncia y el alerta, se activó un operativo de emergencia con intervención de Defensa Civil y la Prefectura Naval. Con el paso de las horas, se sumaron recursos policiales para ampliar el rastrillaje en el sector costero.

El cuerpo fue hallado a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas. En el procedimiento partic﻿iparon efectivos de la UOTI de la Policía bonaerense, personal de Prefectura y una División Drones que colaboró con el reconocimiento del área.

Investigación y autopsia

El fiscal Pablo Gamaleri, de la UFID N°11, tomó intervención y dispuso las medidas de rigor. Entre ellas, la realización de una autopsia y la presencia de Policía Científica en el lugar para las pericias correspondientes.

Aredondo era panadero, vivía en el partido bonaerense de Avellaneda y estaba de vacaciones en la Costa. La investigación buscará precisar la secuencia completa del hecho y las circunstancias en las que se produjo el desenlace.

