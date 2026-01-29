El Conicet transmite en vivo una colonia de pingüinos en Chubut y acerca la ciencia a millones de hogares
Junto a la Fundación Rewilding Argentina, el proyecto busca registrar datos sobre la reproducción y desplazamiento de pingüinos, acercando la labor científica a hogares a través de plataformas digitales.
La señal se emite las 24 horas a través de plataformas digitales y permite ver cómo se alimentan, se desplazan y conviven estas aves en su hábitat natural, sin interferir en su entorno. REUTERS/Maxi Jonas
El Conicet junto a la Fundación Rewilding Argentina puso en marcha un nuevo streaming científico que permite observar en tiempo real a una colonia de pingüinos en la Patagonia, una iniciativa que combina divulgación, investigación y educación ambiental, y que ya despierta interés en redes sociales y plataformas digitales.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) lanzó una transmisión en vivo desde una colonia de pingüinos ubicada en la provincia de Chubut, con el objetivo de mostrar su comportamiento cotidiano y promover el conocimiento sobre la fauna marina argentina.
Un proyecto con fines científicos y educativos
El streaming forma parte de un proyecto de monitoreo que busca registrar datos sobre la reproducción, el desplazamiento y las condiciones ambientales que afectan a la especie. Además, se propone acercar el trabajo de los investigadores a la comunidad y despertar interés por la ciencia, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.
Desde el organismo destacaron que este tipo de experiencias permiten combinar tecnología y conservación, generando conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas patagónicos.
El Conicet vuelve a apostar por una ciencia abierta y cercana.
Divulgación y cuidado del ambiente
La iniciativa se suma a otras propuestas del Conicet orientadas a la divulgación científica, como transmisiones anteriores de fauna silvestre y contenidos educativos vinculados al cambio climático y la biodiversidad.
Especialistas remarcaron que la observación directa de los pingüinos ayuda a comprender los desafíos que enfrentan las especies marinas, entre ellos el calentamiento global, la contaminación y la alteración de los hábitats naturales.
Con esta transmisión en vivo desde Chubut, el Conicet vuelve a apostar por una ciencia abierta y cercana, que combina investigación y divulgación para generar conciencia ambiental y acercar la riqueza natural de la Patagonia a todo el país.
Ejemplares de pingüino Magallanes. Más de un millón de parejas de esta especie se encuentran en 71 colonias, a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa atlántica argentina.
Características del pingüino de Magallanes
El pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) es una de las especies más emblemáticas de la fauna marina patagónica y la más común que se reproduce en Argentina, con poblaciones estimadas en más de un millón de parejas en diversas colonias costeras.
De tamaño mediano, estas aves miden alrededor de 40 a 70 centímetros de altura y pesan entre 3 y 6 kilos, con un plumaje distintivo de colores negro y blanco que incluye bandas oscuras en el pecho y una franja blanca alrededor de la cabeza.
Adaptados a la vida marina, pasan gran parte de su tiempo en el agua cazando su alimento —principalmente peces como anchoítas y sardinas, así como calamares y krill— y pueden realizar migraciones amplias, llegando en algunos casos hasta las costaneras brasileñas en busca de alimento.
Durante la época reproductiva, que comienza en primavera austral, estas aves forman parejas monógamas que regresan año tras año a la misma colonia para aparearse, incubar y criar a sus crías en las costas patagónicas.