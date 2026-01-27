Pinamar

Caso Bastián Jerez: inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia

El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó a Naomi Flores (24) y Manuel Molinari, imputados por lesiones culposas agravadas tras el choque entre una Amarok y un UTV en Pinamar, donde Bastián Jerez sufrió heridas gravísimas.