Caso Bastián Jerez: inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en alcoholemia

El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó a Naomi Flores (24) y Manuel Molinari, imputados por lesiones culposas agravadas tras el choque entre una Amarok y un UTV en Pinamar, donde Bastián Jerez sufrió heridas gravísimas.

El caso Bastián Jerez sumó una decisión administrativa clave: el Ministerio de Transporte bonaerense anunció la inhabilitación de los conductores involucrados en el choque que dejó al nene con lesiones gravísimas.

La medida alcanzó a Naomi Flores, de 24 años, y a Manuel Molinari, quienes están imputados en la causa por lesiones culposas agravadas, según la información oficial.

Inhabilitación tras la alcoholemia positiva

Desde el organismo provincial indicaron que la resolución se tomó luego de que ambos conductores dieran positivo en los test de alcoholemia practicados en el marco de la investigación.

La inhabilitación recayó sobre el conductor de la Volkswagen Amarok y sobre la conductora del vehículo UTV, los dos rodados señalados en la mecánica del siniestro.

La causa, bajo investigación judicial

El expediente sigue su curso en la Justicia con la calificación de lesiones culposas agravadas, mientras se profundizan las pericias para reconstruir responsabilidades y circunstancias del impacto.

En paralelo, la intervención del área de Transporte se enmarca en los controles y sanciones vinculadas a la seguridad vial, en un caso que generó conmoción por la gravedad de las heridas.

La escena dejó marcas que exceden el expediente: la discusión de fondo vuelve a ser la misma, alcohol y volante, y un daño que ya no se corrige con ninguna sanción.

