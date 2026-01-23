Parte médico

Bastián Jerez sigue grave en Mar del Plata y por ahora no será operado: “no presenta cambios”

El niño de 8 años permanece en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, con pronóstico reservado, tras el choque en los médanos de Pinamar. Este viernes no le harán la traqueotomía y el parte médico indicó que no hubo cambios.