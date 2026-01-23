Bastián Jerez sigue grave en Mar del Plata y por ahora no será operado: “no presenta cambios”

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó herido de gravedad tras un choque en los médanos de Pinamar, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. El nuevo parte oficial señaló que su cuadro “no presenta cambios” respecto del informe anterior.
En paralelo, desde el entorno familiar confirmaron que este viernes no se realizará la traqueotomía que estaba prevista como parte del plan médico. La decisión se tomó porque, según explicaron, el estado de salud del paciente “no lo permitió” y se mantendrá el monitoreo permanente.
Parte oficial
El Ministerio de Salud bonaerense informó que el menor sigue bajo estricto control médico y con pronóstico reservado. En ese contexto, el comunicado remarcó que “no presenta cambios en relación al último parte emitido”, por lo que se sostienen las medidas de cuidado y vigilancia dentro de terapia intensiva.
La jornada del jueves estuvo marcada por nuevas evaluaciones clínicas y estudios complementarios dispuestos por las autoridades del hospital. Esos exámenes fueron parte del seguimiento para determinar el alcance de las lesiones y ajustar la estrategia de sostén respiratorio y neurológico.
Lesiones severas
Según los resultados difundidos horas antes, Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo. Por ese motivo, los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva indicaron la continuidad de la inmovilización cervical y un seguimiento estricto.
Además, el parte detalló que se intentó retirar de forma programada el respirador para evaluar si podía respirar por sus propios medios. Sin embargo, al evidenciarse falta de respiración espontánea, fue necesario reanudar la asistencia respiratoria y sostener el soporte ventilatorio.
Sin cirugía
Con ese panorama, la familia fue notificada de que este viernes no habrá intervenciones quirúrgicas, incluida la traqueotomía. La prioridad, indicaron, es mantener la estabilidad clínica mientras continúa el control constante del cuadro general, sin cambios en comparación con el último reporte.
El caso mantiene en vilo a familiares y allegados, que siguen de cerca cada informe médico. La evolución de las próximas horas será clave para definir los pasos a seguir en una internación que permanece atravesada por la cautela y el pronóstico reservado.