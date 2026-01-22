Parte médico

Bastián Jerez sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas tras el accidente en Pinamar

El niño de 8 años permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata. Un nuevo parte médico confirmó daños en cerebro y columna cervical y mantiene un plan de traqueostomía para asegurar la vía aérea.