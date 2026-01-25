Luján del Cuyo

Mendoza: lo mataron de un tiro tras una discusión por la música de un cumpleaños

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en Perdriel, Mendoza, luego de un conflicto entre vecinos por el volumen de la música durante un cumpleaños. El sospechoso, de 26, fue detenido en la zona y la fiscalía de Luján de Cuyo investiga el hecho.