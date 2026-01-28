Gobierno Nacional

Se ofrece una recompensa de $5 millones para capturar a un prófugo acusado de lavado de activos agravado

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa a quienes aporten datos que permitan detener a Maximiliano Ariel Liquitay, investigado por narcocriminalidad y con pedido de captura nacional e internacional desde enero de 2024.