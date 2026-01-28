Se ofrece una recompensa de $5 millones para capturar a un prófugo acusado de lavado de activos agravado

En el marco de una causa judicial por lavado de activos agravado, el Gobierno nacional reforzó la búsqueda de un prófugo considerado clave en una investigación por narcocriminalidad.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa a quienes aporten datos que permitan detener a Maximiliano Ariel Liquitay, investigado por narcocriminalidad y con pedido de captura nacional e internacional desde enero de 2024.
A través de una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, se estableció una recompensa millonaria destinada a quienes brinden información certera que permita concretar su detención, garantizando la confidencialidad de los aportantes.
El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de cinco millones de pesos a las personas que aporten datos útiles para lograr la captura de Maximiliano Ariel Liquitay, un ciudadano argentino acusado de lavado de activos agravado y con pedido de captura vigente tanto a nivel nacional como internacional.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 87/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y se inscribe en el marco de la Ley N° 26.538, que regula el sistema de recompensas para colaborar con investigaciones judiciales de especial gravedad. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y ya se encuentra en vigencia
Según se detalla en el texto oficial, la recompensa fue solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, a cargo del fiscal Diego Iglesias, en el contexto de la causa denominada “LL s/ infracción Ley 23.737”, en la que Liquitay es señalado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, contemplado en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal.
Maximiliano Ariel Liquitay, DNI N° 38.976.415, nació el 10 de julio de 1995 y tuvo su último domicilio registrado en avenida Colón 737, piso primero, departamento D, barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.
Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 12 de enero de 2024, lo que da cuenta de la magnitud del caso y de la dificultad para avanzar en su localización.
De acuerdo con la información judicial incorporada en la resolución, Liquitay es investigado por su presunta participación en maniobras de lavado de activos vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Por ese motivo, la Procuraduría consideró necesario solicitar el ofrecimiento de una recompensa económica que incentive la colaboración ciudadana y permita destrabar una causa considerada de alta complejidad.
El Ministerio de Seguridad evaluó el pedido y determinó el monto de la recompensa en función de la gravedad del delito, tal como lo habilita la normativa vigente. La Resolución 828/2019 de esa cartera establece los montos de referencia, aunque también prevé la posibilidad de ajustarlos según la relevancia del caso, criterio que fue aplicado en esta oportunidad
La resolución establece que cualquier persona que cuente con información relevante podrá comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la línea telefónica gratuita 134. El canal está habilitado en todo el territorio argentino y permite realizar denuncias de manera segura.
Uno de los puntos destacados de la medida es la preservación absoluta de la identidad del aportante. El pago de la recompensa se efectuará únicamente si la información brindada resulta útil y determinante para lograr la captura del prófugo, previa evaluación de la autoridad judicial interviniente.
El proceso se realiza bajo estrictas condiciones de confidencialidad, tal como lo establece la ley.
Además, la resolución encomienda a la Dirección Nacional de Comunicación Institucional la difusión del ofrecimiento de recompensa en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, así como la publicación del afiche oficial que acompaña la medida y forma parte de los anexos del documento