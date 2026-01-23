Caso Loan: se elevó a $20 millones la recompensa para encontrar al niño desaparecido en Corrientes

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde al pedido del Juzgado Federal de Goya ante la falta de información útil hasta el momento.
La ministra de Seguridad Nacional dispuso cuadruplicar el monto ofrecido para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido desde junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso sigue generando conmoción y profunda preocupación en Corrientes y en todo el país.
En ese contexto, el Gobierno nacional resolvió incrementar de manera significativa la recompensa destinada a quienes puedan aportar información clave para dar con el paradero del niño, cuyo destino continúa siendo un misterio desde el 13 de junio de 2024.
A través de la Resolución 51/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso elevar la recompensa de 5 a 20 millones de pesos para aquellas personas que, sin haber participado del hecho delictivo, brinden datos útiles y comprobables que permitan localizar a Loan Danilo Peña.
La decisión se tomó luego de un pedido expreso del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, que interviene en la causa.
Según consta en la resolución, el incremento del monto responde al tiempo transcurrido desde la desaparición del niño y a la ausencia de información relevante aportada en el marco de la recompensa original, que había sido establecida en junio de 2024.
La normativa vigente habilita a modificar estos montos en función de la gravedad del delito y la complejidad de la investigación, criterios que fueron considerados en este caso.
Loan tenía cinco años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en el paraje Algarrobar, en la localidad de 9 de Julio, departamento San Roque, en el interior de la provincia de Corrientes. Desde entonces, se desplegaron múltiples operativos de búsqueda, rastrillajes y líneas investigativas, sin resultados concluyentes.
La resolución establece que cualquier persona que cuente con datos relevantes puede comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde la cartera aclararon que la identidad de quien aporte información será preservada durante todo el proceso.
El pago de la recompensa, en caso de corresponder, será efectuado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que se designe, previo informe de la autoridad judicial interviniente que evalúe el mérito y la veracidad de los datos aportados. El objetivo central es incentivar la colaboración ciudadana y generar nuevas pistas que permitan avanzar en una causa que mantiene en vilo a la sociedad.
Asimismo, la resolución ordena a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio la difusión del ofrecimiento de recompensa en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, y dispone que las fuerzas policiales y de seguridad federales colaboren en la publicación y circulación del afiche oficial del caso.
De acuerdo a la información oficial, Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019 en la ciudad de Goya. Es de tez trigueña, contextura delgada, tiene ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes.
Además, posee una cicatriz visible en el remolino de la cabeza, un dato que puede resultar clave para su identificación.
El día de los hechos, Loan había concurrido junto a su padre, José Mariano Peña, a almorzar a la casa de su abuela paterna, ubicada en el paraje Algarrobar.
Tras la comida, alrededor de las 14, el niño se dirigió al monte cercano junto a otros menores y tres adultos para consumir naranjas. Minutos después, cuando el grupo se disponía a regresar a la vivienda, los mayores advirtieron que Loan ya no estaba. A unos 600 metros del lugar, el niño había desaparecido sin dejar rastros.
Desde entonces, el expediente judicial avanzó con múltiples medidas, testimonios, peritajes y detenciones, aunque el paradero del menor sigue siendo desconocido. El caso despertó una fuerte reacción social y mediática, con marchas, reclamos y pedidos de justicia por parte de familiares y de la comunidad.