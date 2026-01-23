Gobierno nacional

Caso Loan: se elevó a $20 millones la recompensa para encontrar al niño desaparecido en Corrientes

La ministra de Seguridad Nacional dispuso cuadruplicar el monto ofrecido para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido desde junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.