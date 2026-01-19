Desaparición en Corrientes

Cómo sería hoy la cara de Loan: la nueva imagen difundida por la Policía Federal Argentina

La Policía Federal presentó una reconstrucción digital actualizada del rostro de Loan Danilo Peña, desaparecido en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. El material forma parte de la investigación judicial y se incorpora a los sistemas de búsqueda con la esperanza de aportar datos sobre su paradero.