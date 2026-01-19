Cómo sería hoy la cara de Loan: la nueva imagen difundida por la Policía Federal Argentina
La Policía Federal presentó una reconstrucción digital actualizada del rostro de Loan Danilo Peña, desaparecido en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. El material forma parte de la investigación judicial y se incorpora a los sistemas de búsqueda con la esperanza de aportar datos sobre su paradero.
Loan Peña, está desaparecido desde el 13 de junio de 2024
La Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una imagen estimativa de cómo podría verse actualmente Loan Danilo Peña, el niño correntino que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.
La difusión de esta reconstrucción digital se suma a la causa penal que mantiene abierta la Justicia federal con el objetivo de revitalizar la búsqueda del menor, cuyo paradero sigue siendo desconocido a más de un año y medio de su desaparición.
Así se vería hoy Loan Peña según la reconstrucción.
Imagen actualizada
El retrato presentado corresponde a una proyección de edad realizada por peritos de la División de Individualización Criminal de la PFA, especializados en arte forense.
La imagen, elaborada a partir de fotografías previas de Loan y de sus familiares directos, fue incorporada formalmente al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Goya y se comparte con organismos nacionales e internacionales de búsqueda de personas.
El niño tenía cinco años al momento de desaparecer y, según la estimación forense, en la actualidad tendría alrededor de seis. La proyección pretende ser una herramienta adicional que facilite su identificación en posibles avistamientos o reportes de la comunidad, así como en operativos de búsqueda coordinados.
Pedido de paradero del Ministerio de Seguridad
Técnica, alcance y límites de la reconstrucción
La actualización del rostro estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, perito en arte forense de la PFA. El trabajo consistió en analizar rasgos morfológicos del menor y de sus allegados, para identificar patrones de envejecimiento y adaptarlos a una imagen estimativa.
Para ello, se recurrió al uso de software especializado y herramientas gráficas digitales, con el objetivo de reflejar cómo podrían haber evolucionado los rasgos faciales de Loan en el tiempo transcurrido desde su desaparición.
Según el informe oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los especialistas señalaron la importancia de contar con la mayor cantidad posible de fotografías tanto del menor como de sus familiares directos, ya que ese material permite un análisis comparativo más detallado de las estructuras faciales hereditarias.
Sin embargo, también se subrayó que la técnica no puede prever variaciones derivadas de factores externos o cambios físicos no documentados, como lesiones, condiciones climáticas extremas o intervenciones médicas.
Por esa razón, el documento oficial destaca que el resultado “no deja de ser una mera hipótesis” y que debe entenderse como una representación orientativa más cercana a un desarrollo artístico que a un estudio científico con precisión absoluta.
Las láminas digitales fueron remitidas no solo a las autoridades judiciales sino también a plataformas y redes de búsqueda de personas, para ampliar la difusión de la imagen estimativa.
Contexto de la investigación
Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en circunstancias que permanecen como uno de los casos más complejos y sensibles de la región. Según la investigación, ese día el niño acudió con su padre a la casa de su abuela en el paraje rural Algarrobal, en Corrientes, para un almuerzo familiar.
Hacia media tarde, mientras varios adultos y otros niños se dirigían a un monte cercano con la excusa de juntar naranjas, Loan no volvió a ser visto.
El expediente judicial incluye la detención y procesamiento de varias personas vinculadas al hecho, en el marco de una causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño. Además de la reciente proyección del rostro estimativo, las tareas de búsqueda han abarcado diversas acciones coordinadas por la Justicia, como rastrillajes, análisis de pruebas y recopilación de testimonios.
A lo largo de los meses, la investigación generó distintas líneas de trabajo, incluida la realización de operativos de búsqueda en zonas de campos y cuerpos de agua cercanos al sitio donde se lo vio por última vez, como lagunas que fueron objeto de exhaustivos rastreos ordenados por la jueza federal interviniente.
La difusión pública de la imagen estimativa busca mantener activa la alerta social y reforzar los mecanismos de colaboración ciudadana y institucional. Las autoridades esperan que cualquier dato, por mínimo que sea, pueda contribuir a dar con información verificada que permita avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y, en la mejor de las hipótesis, el hallazgo del menor.