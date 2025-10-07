Pidieron ampliar los plazos de la causa que investigaba qué pasó con Loan Peña

Los fiscales a cargo del caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, solicitaron a la Cámara de Casación que anule el límite de dos meses establecido para cerrar o prorrogar la investigación. Consideran que ese plazo resulta insuficiente frente a la magnitud del expediente y la gravedad de los hechos.
El recurso fue presentado por el fiscal general Cristian Schaefer junto a los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, quienes argumentaron que el tiempo concedido es “exiguo frente a la gravedad y complejidad” de la causa.
En su presentación, los fiscales advirtieron que restringir la investigación podría afectar de forma irreversible la posibilidad de conocer la verdad, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad. Además, calificaron la resolución judicial como “arbitraria” y solicitaron que se revise de manera urgente.
El menor permanece desaparecido desde hace más de un año.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron revocar parcialmente el fallo dictado el 29 de septiembre, con el fin de contar con un margen de tiempo más amplio para continuar con las diligencias pendientes. De manera subsidiaria, requirieron que el expediente regrese a la Cámara Federal de Corrientes para garantizar la continuidad del proceso judicial sin interrupciones.
Los acusados y la causa
El caso ya fue elevado a juicio oral y público, donde deberán responder por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía del niño), Antonio Benítez, el ex marino Carlos Pérez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.
Maciel está imputado como partícipe necesario, mientras que los demás acusados deberán probar su inocencia ante las acusaciones en su contra. Hasta el momento, la Justicia no definió la fecha de inicio del debate oral, que busca esclarecer lo sucedido hace más de un año en el paraje Algarrobal.
La desaparición
El día de su desaparición, Loan compartía un almuerzo familiar en la casa de su abuela, junto a su padre, su tía y otras personas del entorno cercano. La última vez que fue visto, se había alejado hacia un naranjal cercano, acompañado por tres adultos: Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi. Minutos después, su rastro se perdió por completo.
La búsqueda comenzó de inmediato en una zona rural de más de 12.000 hectáreas, pero solo se halló una zapatilla semienterrada, que posteriormente fue considerada por la Justicia como una prueba plantada.
Hipótesis
Durante más de un año, la investigación exploró distintas hipótesis: desde un posible accidente en el monte, hasta un caso de trata de personas o tráfico de órganos. Sin embargo, los peritajes, testimonios y reconstrucciones no lograron revelar con certeza qué ocurrió con el niño.
Los imputados mantienen silencio, las pruebas son fragmentarias y el expediente continúa con análisis de rastros genéticos y evidencia extraída de celulares y vehículos.
La familia de Loan sigue esperando respuestas. “Queremos saber la verdad. Que hablen, que digan dónde está”, expresó su madre en recientes declaraciones. El caso despertó movilizaciones en Corrientes y otras provincias, donde el reclamo por justicia y verdad se mantiene vivo por el niño que un día fue a buscar naranjas y nunca volvió.
