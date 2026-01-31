Alerta amarillo por tormentas fuertes para lo noche de este sábado

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto e importantes probabilidades de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 29° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.
El SMN emitió en la tarde de este sábado un alerta amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo para el departamento La Capital que comienza a regir sobre el final de la jornada.
Por la noche, el viento será de entre 13 km/h y 22 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes y probabilidad de tormentas fuertes con valores de entre 40% y 70%.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la nubosidad, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% tras lluvias en la madrugada. En la tarde - noche continuará ligeramente nublado.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un sostenimiento de las cifras al comienzo del día, con 21° de temperatura mínima y 34° de máxima.
El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento aumentará su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, sosteniendo la dirección desde al sector norte.