Alerta amarillo por tormentas fuertes para lo noche de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá la probabilidad de lluvias en la capital santafesina. Qué dice para el domingo.

Se anunciaron importantes precipitaciones durante el fin de semana. Crédito: El Litoral
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto e importantes probabilidades de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 29° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.

El SMN emitió en la tarde de este sábado un alerta amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo para el departamento La Capital que comienza a regir sobre el final de la jornada.

La lluvia de este sábado en Santa Fe.

Por la noche, el viento será de entre 13 km/h y 22 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes y probabilidad de tormentas fuertes con valores de entre 40% y 70%.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la nubosidad, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% tras lluvias en la madrugada. En la tarde - noche continuará ligeramente nublado.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un sostenimiento de las cifras al comienzo del día, con 21° de temperatura mínima y 34° de máxima.

El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.



En la tarde - noche, el viento aumentará su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, sosteniendo la dirección desde al sector norte.

Pronóstico extendido

  • El lunes continuará el calor, con una mínima de 22° y una máxima de 34°. Las condiciones se mantendrán mayormente estables.
  • Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso. Se prevé una temperatura mínima de 25° y una máxima de 34°, con baja probabilidad de precipitaciones.
CLIMA EXTENDIDO
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

