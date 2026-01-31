Recuperó la libertad

“Exploté”, confesó tras la imputación por amenazas el hermano de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

Máximo U., de 18 años, fue detenido por haber amenazado a un usuario de Instagram que reclamó Justicia por el atroz crimen que conmociona a Santa Fe. Ahora, volvió a su casa.