Fallecieron dos motociclistas tras el choque de un auto en Santo Tomé: un detenido

Un fatal accidente de tránsito se registró este viernes en horas de la tarde sobre calle Sarmiento y la intersección con J.J Paso de la ciudad de Santo Tomé.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en Sarmiento y J.J. Paso. La primera de las víctimas murió tras ser derivado al Samco, mientras que el segundo lo hizo en el Cullen.
Un automóvil impactó contra una motocicleta en la que circulaban dos personas, las cuáles fallecieron horas más tarde del siniestro.
El primero de los fallecidos había sido trasladado por un móvil policial al Samco Local para ser atendido de forma inmediata. Minutos más tarde el centro de salud notificó a la Policía que este hombre de 42 años había perdido la vida.
La segunda víctima, también de 42 años de edad, había sido derivado en la noche del viernes al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde a las 1:50 horas perdió la vida tras la atención médica. Intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
El relato inicial del conductor del automóvil indica que, por motivos que no se brindaron, perdió el control del vehículo, se cruzó de carril e impactó contra la moto.
Al momento del arribo del personal policial, el auto se encontraba en el carril opuesto y subido a la vereda junto a un árbol. El rodado más pequeño había quedado tirado sobre la calzada pavimentada.
La fuerza de seguridad procedió a la detención de este hombre de 67 años que inicialmente fue acusado de lesiones graves culposas y luego de homicidio culposo, una vez consumadas las muertes. Quedó a cargo la fiscal Milagros Parodi.