Sobre Ruta Nacional 18

Choque frontal en Entre Rios: tres muertos y un herido grave

Un accidente registrado en la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de Paraje Las Tunas, dejó como saldo tres personas fallecidas tras el choque frontal entre una camioneta y un camión de origen brasileño. Una cuarta persona fue trasladada con heridas de gravedad a un centro de salud.