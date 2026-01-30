Choque frontal en Entre Rios: tres muertos y un herido grave

Un nuevo y grave siniestro vial volvió a conmocionar a la provincia de Entre Ríos este viernes por la mañana.
Un accidente registrado en la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de Paraje Las Tunas, dejó como saldo tres personas fallecidas tras el choque frontal entre una camioneta y un camión de origen brasileño. Una cuarta persona fue trasladada con heridas de gravedad a un centro de salud.
Sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías del Paraje Las Tunas, un choque frontal entre una camioneta y un camión de gran porte dejó un saldo de tres personas fallecidas y un herido de gravedad, informaron fuentes oficiales y de bomberos que trabajaron en el lugar del accidente.
Según las primeras informaciones oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las primeras horas de la mañana, cuando una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad, impactó de frente con un camión semirremolque de origen brasileño.
El vehículo pesado transitaba en sentido este-oeste, en dirección hacia Paraná y con destino final a Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, mientras que la camioneta circulaba en sentido contrario.
Como consecuencia del violento impacto, tres de los ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar. Las víctimas aún no habían sido identificadas al cierre de esta edición, pero las fuentes consultadas señalaron que tenían domicilio en localidades próximas del interior provincial.
Un cuarto ocupante del rodado menor quedó atrapado entre los hierros tras la colisión. Los bomberos y los servicios de emergencia trabajaron para liberarlo y, una vez rescatado, fue trasladado de urgencia al hospital de Viale con heridas de extrema gravedad, donde permanece internado y recibiendo atención médica.
El conductor del camión, identificado como un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, resultó ileso del accidente. Según informaron desde la Policía de Entre Ríos, el transporte de carga circulaba con destino a la provincia de Santa Fe cuando se produjo el choque frontal que terminó con vidas humanas.
Personal policial, bomberos voluntarios y equipos de emergencias acudieron al lugar para asistir a los heridos, realizar las pericias y ordenar el tránsito, que permaneció interrumpido por varias horas hasta que se completaron las tareas de limpieza y remoción de los vehículos siniestrados.
Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas del impacto frontal, aunque aún no se confirmó oficialmente qué circunstancias llevaron al accidente. La trabajos de los investigadores incluyen la revisión de la ruta, condiciones de la visibilidad, posible exceso de velocidad, maniobras de adelantamiento y otros factores que podrían haber influido en el desenlace fatal.
La Ruta Nacional 18, especialmente en el tramo que atraviesa el departamento Paraná, es una de las vías más transitadas en la provincia, tanto por camiones de carga como por vehículos particulares que conectan distintas localidades del centro y norte entrerriano con Santa Fe y otras provincias.
Su importancia logística contrasta con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad vial en tramos específicos donde accidentes de este tipo se repiten con cierta frecuencia.
El nuevo accidente se suma a una serie de siniestros viales que han generado alarma en la región. En lo que va de enero, la cantidad de víctimas fatales en la provincia ya se eleva a más de veinte, según datos de distintos medios y fuentes oficiales, un número que refleja la persistencia de la problemática del tránsito en rutas nacionales y provinciales de Entre Ríos.
Organizaciones de seguridad vial y algunos sectores de la sociedad civil ven con preocupación la recurrencia de accidentes con víctimas fatales en rutas provinciales, y han solicitado mejoras en la infraestructura, señalización y controles de tránsito para reducir la frecuencia de choques de alta violencia, como el ocurrido este viernes.
Hasta el momento, las circunstancias precisas que motivaron que los vehículos colisionaran de manera frontal siguen bajo análisis, y las autoridades competentes informaron que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de los estudios accidentológicos.