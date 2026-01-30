Terror en un country de Santo Tomé: robaron en dos casas y hubo un disparo de arma de fuego

Un gravísimo hecho de inseguridad sacudió al country Aires del Llano. Un delincuente armado irrumpió en dos viviendas, efectuó al menos un disparo y huyó tras llevarse dinero, dólares y joyas. Interviene la Justicia bajo la figura de robo calificado y hurto.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes, en el country Aires del Llano, ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la Autopista Santa Fe–Rosario, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría 15 de la URI.
El alerta movilizó a personal policial y a peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que se confirmara que dos viviendas habían sido violentadas y que, en una de ellas, el delincuente efectuó un disparo antes de darse a la fuga.
Un disparo dentro de la casa
Según relataron fuentes del procedimiento, el hecho más grave se registró en la vivienda de un hombre de 34 años, ubicada en Manzana 5..
Alrededor de la medianoche, cuando el propietario regresó junto a su pareja, la mujer ingresó primero a la casa y se encontró cara a cara con un desconocido en el interior. Al gritar, el intruso extrajo un arma de fuego y realizó un disparo hacia arriba, impactando contra una puerta balcón del patio de invierno, para luego escapar.
En el lugar se detectaron rastros de aparente sangre, lo que hace presumir que el delincuente podría haberse lesionado durante la huida. También se habría secuestrado una proyectil calibre 9 mm.
Tras el ataque, el damnificado denunció la sustracción de dinero en pesos y dólares, joyas y una tablet, aunque no pudo precisar el monto exacto debido al estado de shock y nerviosismo que atravesaba.
Tras la denuncia al 911 poco después arribaron al lugar peritos e investigadores quienes realizaron un minucioso relevamiento de los distintos ambientes de la vivienda.
Segunda casa; un “escruche”
El otro hecho ocurrió en la vivienda de un hombre de 73 años, también situada en Manzana 5. . El hombre explicó que él y su esposa no se encontraban en la casa, ya que habían salido a cenar.
Al regresar, cerca de las 23, descubrieron que delincuentes habían ingresado por la puerta de la cocina, que se encontraba sin llave, y se llevaron una importante suma en billetes nacionales, dólares y joyas, que estaban guardadas en el dormitorio.
Rastros y daños
En esta segunda vivienda, se habrían constatado daños en el tejido perimetral, lo que permite conjeturar que el o los delincuentes accedieron a la propiedad por dicho sector.
Según se supo los pesquisas concentran ahora su mirada en las cámaras de seguridad de dicho country para ver si se puede obtener algún registro que permita dar con los autores de los hechos.
Investigación en marcha
La causa quedó en manos del fiscal Eric Fernández, bajo la calificación legal de “robo calificado” y “hurto”, con autor hasta el momento no identificado.
Mientras tanto, el episodio generó fuerte preocupación entre los residentes del country, donde la tranquilidad habitual quedó quebrada por una madrugada marcada por el miedo y los disparos.