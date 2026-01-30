San José del Rincón: aprehendieron por octava vez en el mes a un menor de 16 años
El adolescente, está implicado en una seguidilla de robos contra comercios y vivienda particulares en los últimos 22 días. La reiterada restitución de la libertad genera malestar y preocupación entre los vecinos.
Por octava vez el menor es llevado a la comisaría. Foto: Gentileza
La escena volvió a repetirse el jueves por la tarde en San José del Rincón. Personal de la Comisaría Distrito 14°, dependiente de la Sexta Zona de Inspección, aprehendió nuevamente a un menor de 16 años, sindicado como autor de una extensa cadena de delitos contra la propiedad cometidos durante enero.
La intervención se concretó alrededor de las 15 horas, tras una requisa domiciliaria realizada en la zona de Independencia y Terraplén, que arrojó resultados positivos.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron elementos de interés para las causas en trámite, entre ellos: Una botella de vodka marca Skyy;una camiseta deportiva con vivos azules y negros, coincidente con descripciones aportadas por víctimas de robos recientes. Los objetos refuerzan la hipótesis investigativa que lo vincula directamente con los hechos denunciados.
Ocho robos en menos de un mes
Según el informe consolidado de la dependencia policial, el menor estaría relacionado con al menos ocho hechos delictivos ocurridos entre el 7 y el 29 de enero, todos dentro de la jurisdicción de Rincón.
Menor detenido por robos reiterados en San José del Rincón. Foto: Gentileza
Las actuaciones permitieron reconstruir una cronología inquietante, que incluye robos en comercios, despensas y viviendas, algunos de ellos con importantes perjuicios económicos para las víctimas.
7 de enero de 2026, calle Independencia y Cortada Yerbe: El menor fue identificado mediante registros fílmicos en el interior de un comercio, donde sustrajo distintos elementos aprovechando la ausencia de los propietarios.
9 de enero de 2026; en Gamboa 1402: Se produjo un robo a locales comerciales, logrando la policía recuperar una notebook marca HP y bebidas alcohólicas tras un allanamiento realizado en un domicilio de Independencia y Puerto de los Padres.
23 de enero de 2026 ; Inés Álvarez 1295: El adolescente forzó la puerta de ingreso de una despensa y sustrajo 60.000 pesos en efectivo y mercadería variada, según la denuncia radicada por el propietario.
24 de enero de 2026: en San Martín 1657: Previo romper la vidriera, ingresó al local “M/P Indumentaria”, donde se constató la faltante de prendas de vestir, perfumes y mochilas.
24 de enero de 2026 : en Independencia y Cortada Fonavi: En un nuevo golpe a un comercio, sustrajo packs de vino, botellas de vodka, cigarrillos y dinero en efectivo, dándose a la fuga antes de la llegada policial.
27 de enero de 2026 : en Cortada Yerbe, barrio Los Espinillos: Tras barretear rejas de una vivienda, se apoderó de una suma cercana al millón de pesos, en uno de los hechos de mayor impacto económico registrados en la causa.
27 de enero de 2026: en Independencia y Terraplén: Fue sorprendido cuando intentaba robar un televisor de 55 pulgadas, que logró ser recuperado luego del alerta inmediato de vecinos.
Los elementos mal habidos secuestrados en poder del jovencito. Foto: Gentileza
29 de enero de 2026 : en Independencia e Inés Álvarez: El joven fue visualizado saltando desde una ventana de un comercio, transportando bolsas de consorcio. Posteriormente se constató la faltante de 75.000 pesos, indumentaria deportiva de varios clubes y botellas de vodka.
Interviene la Justicia de Menores
Ante la reiteración sistemática de los ilícitos, la policía dio intervención a la Justicia de Menores, remitiendo actas, registros fílmicos, fotografías y elementos secuestrados.
Mientras tanto, en el barrio crece el malestar de vecinos y comerciantes, que ya habían manifestado su cansancio frente a un escenario que, pese a las aprehensiones, parece no encontrar un freno definitivo.