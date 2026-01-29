Enero con cifras históricas: Santa Fe registra el nivel más bajo de homicidios desde 2014
El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó los indicadores de violencia de enero: se registraron 11 homicidios en toda la provincia, la cifra más baja desde que existen estadísticas unificadas. Rosario concentra la mayoría de los casos, pero los números muestran una caída sostenida a nivel provincial.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó este jueves en Rosario los indicadores oficiales de circulación de violencia correspondientes al mes de enero. La conferencia se realizó en la sala principal de La Torre, en la sede de Gobierno provincial.
“Estamos cerrando un enero que mantuvo indicadores a la baja en materia de circulación de violencia”, afirmó el ministro. Remarcó que el seguimiento estadístico permite sostener políticas de prevención, control territorial e investigación criminal en toda la provincia.
Según el reporte oficial, al 29 de enero se contabilizaron 11 homicidios dolosos en todo el territorio santafesino. Se trata del registro más bajo desde que se consolidó la base estadística unificada entre Policía y Ministerio Público de la Acusación, en 2014.
El dato marca una caída abrupta en términos históricos. En enero de 2015 se registraron 41 homicidios. En 2020 fueron 45. En 2022, 41. En 2023, 37. En 2024, 28. En 2025, 31. Nunca el primer mes del año había cerrado con una cifra tan baja.
Cococcioni subrayó que los 11 casos representan “casi la mitad del segundo año más bajo”, que había sido 2019, y señaló que el objetivo es sostener esta tendencia durante los próximos meses del año.
Rosario y el mapa de la violencia
El secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio, Esteban Santantino, detalló el impacto territorial de los datos. En el departamento Rosario se registraron 8 homicidios dolosos en enero de 2026.
La comparación interanual muestra una caída fuerte: en enero de 2025 habían sido 21 casos. En 2022 se contabilizaban 24 y en 2023, 25 homicidios a la misma altura del mes. “Es un cuarto de la circulación de violencia de los años más críticos”, explicó.
En el departamento La Capital se registraron 2 homicidios, frente a los 5 casos contabilizados en enero del año pasado. En el resto de la provincia se registraron dos hechos: un femicidio en Reconquista y el homicidio de Carlos Darío Cejas en Tostado.
Hasta el momento, 15 de los 19 departamentos de la provincia no registran homicidios en lo que va del año. El dato marca una fuerte concentración territorial de la violencia letal en los grandes centros urbanos.
Una serie histórica en mínimos
El informe oficial muestra que el descenso no es marginal, sino estadísticamente significativo. Los eneros más críticos de la serie 2014–2026 se ubicaron entre 2015 y 2023, con pisos que rara vez bajaban de los 26 homicidios y picos que superaban los 40.
El salto a 11 casos en enero de 2026 representa:
Menos de la mitad de 2024 (28 homicidios).
Un tercio de 2025 (31 homicidios).
Un descenso estructural respecto de los años más violentos de la década.
Desde el Ministerio aclararon que se trata de un registro dinámico, basado en la primera carga policial y sujeto a revisión judicial posterior. Aun así, el escenario general muestra una curva claramente por debajo de la media histórica.
Cococcioni sostuvo que la combinación de ordenamiento institucional, despliegue territorial, investigación criminal y control de economías delictivas explica parte del descenso. “Las estadísticas nos permiten ajustar políticas públicas y consolidar un proceso de reducción sostenida de la violencia”, afirmó.