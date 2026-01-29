Seguridad pública

Enero con cifras históricas: Santa Fe registra el nivel más bajo de homicidios desde 2014

El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó los indicadores de violencia de enero: se registraron 11 homicidios en toda la provincia, la cifra más baja desde que existen estadísticas unificadas. Rosario concentra la mayoría de los casos, pero los números muestran una caída sostenida a nivel provincial.