Partícipe secundaria

Imputaron como cómplice y dejaron presa a la madre de la menor acusada de matar a Jeremías Monzón

El registro de una cámara del 911 fue clave para que la fiscalía interpretara que la adulta sabía que su hija y dos amigos iban a agredir a la víctima, y tras el crimen los ayudó a ocultar pruebas.