Vecinos de barrio Chalet reclaman la intervención del predio abandonado a donde asesinaron a Jeremías Monzón

Desde la vecinal reclaman que actúe el Estado. El predio a donde funcionó una fábrica se encuentra inactivo desde principios de siglo. “Necesitamos que al menos lo mantengan limpio, y que hagan algo para que no se genere inseguridad”, reclamó el presidente de la institución, Aldo Godoy. La Municipalidad intimó en reiteradas oportunidades a los propietarios.