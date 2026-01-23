Caso Monzón

La responsabilidad detrás de la pantalla: por qué no debemos ver el horror

Tras el brutal crimen de Jeremías Monzón, la filtración del video de su agonía expone la cara más oscura del consumo digital. Entre el pedido desesperado de una familia por respeto y el morbo de quienes eligen ver y compartir, una reflexión necesaria sobre nuestra responsabilidad como sociedad detrás de cada 'click'.