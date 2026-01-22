Se filtró el supuesto video del crimen

El crimen de Jeremías Monzón se nacionalizó y volvió a poner en agenda la edad de imputabilidad

Las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido en Santa Fe. Mientras la familia pide saber cómo se viralizaron las imágenes, el hecho tomó relevancia nacional, llegando incluso a la senadora Bullrich.