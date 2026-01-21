Viralización

Caso Jeremías Monzón: piden frenar la circulación de un video previo al crimen

El abogado de la familia Monzón solicitó que se detenga la viralización de imágenes grabadas en los instantes previos al homicidio. Advirtió que la circulación del material sólo profundiza el sufrimiento de los allegados a Jeremías.