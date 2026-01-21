Incendio: un automóvil ardió por completo dentro de una vivienda en Santo Tomé

Durante la tarde de martes un incendio consumió por completo un Renault 9 en un siniestro ocurrido en calle 10 al 3600 de Santo Tomé y generó momentos de tensión.
Bomberos lograron controlar las llamas antes de que se propagaran al resto del inmueble. El vehículo, alimentado a nafta y GNC, resultó totalmente afectado por el incendio.
Eran aproximadamente las 18.50 cuando las llamas se apoderaron de un Renault 9 de cinco puertas que se encontraba en el interior del domicilio mencionado. El vehículo, equipado tanto con nafta como con GNC, ardía con intensidad y amenazaba con extender el siniestro al resto de la vivienda.
Bomberos acudieron de inmediato y, al arribar, se encontraron con el rodado completamente envuelto en fuego. Con rapidez desplegaron una línea devanadera y concentraron el trabajo en sofocar el foco ígneo y bajar la temperatura del auto, una tarea clave para evitar consecuencias mayores.
La intervención resultó determinante: el fuego fue contenido antes de que alcanzara otras dependencias de la casa. En paralelo, personal policial de la ciudad, perteneciente a Radioeléctrico, colaboró con el operativo y aseguró la zona.
Si bien el automóvil sufrió daños totales y quedó prácticamente irreconocible, el episodio no dejó personas heridas ni afectaciones a propiedades vecinas. El susto fue grande, pero la respuesta coordinada permitió que el incidente no pasara a mayores.