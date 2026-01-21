Accidente laboral: una máquina atrapó la mano de una mujer y fue trasladada al hospital Cullen

Durante la tarde del lunes una trabajadora sufrió un grave accidente al quedar con la mano atrapada en una máquina de una pollería de calle Francia 3400, en el barrio Constituyentes.
Bomberos y personal de emergencias intervinieron durante varios minutos para asistir a la mujer herida en una pollería ubicada en Francia 3400, en el barrio Constituyentes.
Eran cerca de las 14.30 cuando un error, un descuido o una falla todavía no esclarecida terminó en un episodio dramático. Una empleada de 30 años, que realizaba tareas habituales en el sector de elaboración, quedó con la mano atrapada en una máquina destinada al apanado de milanesas. El engranaje no cedió y la extremidad quedó firmemente aprisionada.
Los compañeros intentaron asistirla, pero rápidamente comprendieron que la situación los superaba. El llamado al 911 fue inmediato. En pocos minutos arribaron al comercio una ambulancia del servicio 107 y dotaciones de Bomberos Zapadores, que desplegaron un intenso operativo dentro del reducido espacio del local.
Durante largos minutos, los rescatistas intentaron liberar la mano mediante distintas maniobras, mientras la mujer soportaba el dolor y la tensión del momento. Sin embargo, el mecanismo no cedía y la pérdida de sangre comenzaba a preocupar seriamente a los profesionales.
Frente al riesgo de que las lesiones se agravaran, se tomó una decisión poco habitual pero necesaria: trasladar a la víctima al hospital Cullen con parte de la maquinaria aún sujeta al brazo. El operativo continuó entonces en movimiento, con la prioridad puesta en preservar la integridad de la trabajadora.
Ya en el nosocomio, la mujer quedó bajo atención médica especializada. El últlimo parte médico indicó que la mujer se encontraba estable hemodinamicamente, con compromiso de partes blandas.
El episodio volvió a poner en foco los riesgos del trabajo con maquinaria industrial y la importancia de los protocolos de seguridad en ámbitos laborales.