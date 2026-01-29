Imputaron por amenazas al hermano mayor de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón
La víctima había realizado publicaciones reclamando justicia por el homicidio ocurrido durante el mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe. Lo hostigó durante dos días: “Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”
“Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”, fue uno de los primeros mensajes que Máximo U., de 18 años, le envió a un joven conocido que había realizado un posteo en Instagram pidiendo Justicia por el crimen de Jeremías Monzónen laciudad de Santa Fe.
Esto fue expuesto por la fiscal Rosana Peresín este jueves por la mañana, cuando ante el juez penal Leandro Lazzarini atribuyó al recientemente mayor de edad la autoría de “amenazas coactivas”.
El juez Leandro Lazzarini estuvo a cargo e la audiencia.
La audiencia se realizó en la sala 7 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en las vísperas de una imputación sobre la que hay grandes expectativas. A las 11, el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, endilgará un delito a la única adulta detenida en el marco de la investigación del homicidio triplemente calificado.
“Dejá de subir gilada”
La fiscalía sostuvo que Máximo U., hermano mayor de uno de los adolescentes imputados por el homicidio que no será juzgado por tener menos de 16 años, profirió una serie de amenazas a otro joven a través de su perfil de Instagram, luego de haber visto que la víctima había pedido Justicia por Jeremías.
Los primeros mensajes datan del 22 de enero, pasadas las 17: “Ey guacho; queres que te rompa la cabeza; dejá de subir gilada; porque ya te busco; mi hermano va a pagar lo que hizo; pero por giles como vos casi la ligan mis hermanitos me entendiste”. Le dijo que le dispararía y luego comenzó a llamarlo.
Horas más tarde, por la noche, retomó la seguidilla de mensajes intimidatorios: “¿y, no contestás? Arrugaste cagón”. También lo llamó.
El hermano de Máximo U. no será juzgado porque tiene menos de 16 años.
Al día siguiente, Máximo U. continuó con el amedrentamiento, todo con el objetivo de obligar a la víctima a bajar los posteos y reposteos que había realizado el 22 de enero.
La fiscal Peresín pidió que se fije audiencia de medidas cautelares para este viernes, cuando solicitará la prisión preventiva y discutirá con el defensor particular Martín Durando el futuro procesal del imputado.
El crimen
Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.
Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser juzgados.