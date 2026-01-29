Por Instagram

Imputaron por amenazas al hermano mayor de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón

La víctima había realizado publicaciones reclamando justicia por el homicidio ocurrido durante el mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe. Lo hostigó durante dos días: “Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”