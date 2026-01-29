Principio de incendio en una vivienda en Alto Verde durante la madrugada

Un principio de incendio generó alarma durante la madrugada del jueves en el distrito Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, donde una vivienda fue afectada por un foco ígneo que se originó en el interior de un baño. La rápida reacción del propietario y la posterior intervención de Bomberos Zapadores evitaron que el fuego se propagara al resto del inmueble.
Según el parte oficial de la Dirección General de Bomberos – Zona Centro Norte, al arribar la dotación del cuartel Santa Fe se constató que el proceso combustivo ya había sido controlado por el dueño de la vivienda, quien logró extinguir las llamas utilizando baldes con agua.
El incendio se habría iniciado en un termo tanque eléctrico de plástico, instalado en el baño de la casa, una construcción de características modernas.
Trabajo preventivo y control total
Una vez en el lugar, el personal de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) ingresó de manera pedestre por calle Florencio García hasta la manzana 4, pasaje 8, donde se emplaza la vivienda afectada.
Bomberos inspeccionaron la estructura y realizaron tareas preventivas. Foto: Gentileza
Los efectivos realizaron tareas de prevención, procediendo a descubrir el cielorraso de machimbre con el objetivo de descartar la presencia de restos incandescentes. Tras la inspección, no se detectó propagación del fuego hacia la estructura de madera.
Daños materiales y pericias
Las afectaciones fueron totales en el termo tanque y alcanzaron además al cieloraso y a la tirantería de madera del baño. No se registraron personas lesionadas.
Finalizadas las tareas operativas, el personal bomberil llevó adelante labores de investigación para determinar las causales del siniestro, mientras que en el lugar permanecía personal policial de la Comisaría Distrito 24.
Concluido el procedimiento y asegurada la escena, la dotación regresó al cuartel alrededor de las 4.34, sin novedades adicionales.