Video: explosión e incendio en una fábrica química de San Fernando
El episodio se desató durante la madrugada tras un estallido en un predio industrial bonaerense, lo que provocó un foco ígneo de gran magnitud, un amplio operativo de emergencia y cortes preventivos de energía en la zona.
En el lugar trabajaban diez dotaciones de Bomberos.
Una fuerte explosión se produjo durante la madrugada de este jueves en una fábrica de productos químicos ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando. El estallido dio origen a un incendio de gran magnitud que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la intervención de al menos diez dotaciones de Bomberos.
El siniestro ocurrió alrededor de la 1.30, en un inmueble situado sobre la calle Brandsen al 800, y generó preocupación entre los vecinos por la intensidad de las llamas y las consecuencias en la zona.
Tras el inicio del fuego, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, entre otros cuarteles, que trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio que afectó por completo las instalaciones de la fábrica, donde se almacenaban materiales químicos.
Como medida preventiva, se dispuso un corte del suministro eléctrico en un radio de aproximadamente 15 cuadras, debido al riesgo que implicaba el avance del fuego. Una vez que las llamas fueron controladas, personal de la empresa responsable comenzó las tareas para restablecer la energía en el sector.
Dañosmateriales
El jefe de Bomberos, Gustavo Calveiro, confirmó que no se registraron víctimas como consecuencia del siniestro. “No hay afectados”, señaló, y precisó que los daños alcanzaron principalmente a viviendas linderas, donde se produjo la rotura de vidrios y ventanas por la onda expansiva.
Explosión e incendio en una fábrica de San Fernando.
Según explicó, el rápido avance del fuego estuvo relacionado con el tipo de materiales presentes en el lugar. “Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo, y estaba generalizada en su totalidad”, detalló.
Incendio controlado ytareas de remoción
Con el incendio ya circunscripto, los equipos continuaron trabajando en las tareas de enfriamiento y remoción. Calveiro aclaró que algunos bomberos fueron asistidos por inhalación de humo, aunque ninguno requirió atención médica de gravedad.
En relación con una fábrica lindera, el jefe de Bomberos indicó que no sufrió daños, ya que sus productos químicos fueron retirados de manera inmediata para evitar que el fuego se propagara.
Las autoridades continúan evaluando el estado de la estructura afectada mientras avanzan las pericias para determinar las causas de la explosión.