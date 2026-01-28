En los Alpes

Incendio en un hotel de lujo de Francia: evacuaron a 240 personas y seis bomberos resultaron heridos

Un fuego iniciado el martes por la tarde en el Hotel Les Grandes Alpes, en Courchevel 1850, obligó a evacuar huéspedes y personal, y también a desalojar un edificio vecino. No hubo víctimas entre turistas.