Incendio de grandes magnitudes en el vaciadero municipal de Casilda

Este viernes por la tarde se registró un voraz incendio en el vaciadero municipal, ubicado sobre la Ruta Provincial 92 en la ciudad de Casilda.
La situación generó preocupación entre vecinos, instituciones y sectores productivos de esa localidad del departamento Caseros. Trabajaron varias dotaciones de bomberos de toda la región. Hasta el momento se desconocen las causales del siniestro.
Este viernes por la tarde se registró un voraz incendio en el vaciadero municipal, ubicado sobre la Ruta Provincial 92 en la ciudad de Casilda.
Según las primeras informaciones, se trataba de montañas de neumáticos ardiendo, por lo que, se desplazaron dos unidades autobombas. Durante el trayecto, se divisaba una inmensa columna de humo negro, el cual, alertaba la situación.
“Al arribar al lugar, nos encontramos con un incendio de gran magnitud, el cual radiaba mucha temperatura, impidiendo que nos acerquemos con nuestras unidades.
Se realizó una evaluación inicial, y se tomó la decisión de comenzar a atacar las llamas, mientras herramientas pesadas de la Municipalidad, nos realizaba un ingreso por otro sector”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda.
En esa línea, continuaron: “Las tareas demandaron aproximadamente seis horas en el lugar, siete unidades de bomberos, y dos horas más, en el cuartel, para reacondicionar las unidades. Se rescató un felino del incendio, por lo que se entregó a una veterinaria para su control y atención”.
Dicho operativo requirió una importante cantidad de recursos humanos y materiales. Se convocó a Bomberos Voluntarios de Los Molinos y Fuentes, que aportaron unidades de abastecimiento, además de cubas municipales. Para la contención del fuego se trabajó con palas mecánicas, discos de arado, motoniveladora y otras herramientas pesadas.
En el lugar trabajaron agentes de la Unidad Regional IV, SIES y personal municipal. La columna de humo cambió la fisonomía en la tarde del viernes. Si bien el incendio estaba contenido, durante la madrugada del sábado se volvió a reactivar, por lo que se necesitó nuevamente la asistencia de bomberos.