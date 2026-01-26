Colón endureció postura y Neris ya entrena en Santa Fe
Viene de marcar 16 goles en 34 partidos con la camiseta del Montevideo City Torque en el fútbol uruguayo de Primera División. Colón recibió una oferta formal de Gimnasia de Mendoza y sabe del interés de San Lorenzo. Neris quiere ir a Colombia.
José Pablo Neris, adquirido hace un par de temporadas por Colón en 600.000 dólares por el 65 por ciento de la ficha y que viene de “explotar” a puro gol en el 2025 con la camiseta del Torque uruguayo, arrancó este lunes presentándose en Santa Fe y entrenando con el plantel profesional de Ezequiel Medrán en el predio sabalero como quería la CD de Colón.
Colón ganó la pulseada: ¡Neris está acá!
Si bien está claro que no va a jugar más en Colón, los dirigentes ganaron la pulseada e intimaron al delantero a presentarse en un club que posee el ciento por ciento de los derechos federativos y el 65 por ciento de los derechos económicos.
“Nosotros acercamos una propuesta muy interesante, concreta y seria de Gimnasia de Mendoza, a partir de una gestión personal que se realizó con el presidente, que consultó a su director técnico y tenía muchísimo interés en contar con el jugador.
"No prosperó, por decisión del jugador y de su representante”, explicó el vicepresidente sabalero, Alejandro Bonazzola, en charla con Sol Play 91.5.
16 goles en 34 partidos. Foto: Archivo
Del mismo modo, por lo que pudo averiguar El Litoral, aparece un interés concreto de San Lorenzo de Almagro por fichar a José Pablo Neris, jugador sabalero. “Sabemos que el DT de San Lorenzo lo quiere”, reconocen los dirigentes de Colón, mientras el delantero uruguayo ya entrena con Medrán.
Por lo que se dice en Boedo, mientras el mercado de pases esté abierto, San Lorenzo no se bajará e irá en busca de más refuerzos. En la carpeta del entrenador Ayude, figura el nombre de Jonathan Torres, delantero de Cerro Porteño, aunque no hay negociaciones abiertas.
El santafesino, de 29 años, tiene un paso extenso por el fútbol argentino. Jugó en Quilmes, Almagro, Sarmiento de Junín y Lanús, como también en el Querétaro de México. Además, interesa Luciano Vietto, que quedó libre de Racing Club, pero deberá bajarse considerablemente su valor de contrato.
Horas decisivas: San Lorenzo lo quiere
En ese mismo sentido, Ayude dio el visto bueno para negociar con Neris. El tema es que se trata de una carrera en contra del relojo: el Libro de Pases en el fútbol argentino de Primera División cierra este mismo martes, 27 de enero, a las 20 en la AFA.
Por lo que trascendió y ante la negativa de Neris (junto a sus agentes) de ir a Gimnasia de Mendoza o a San Lorenzo, es porque el jugador tiene la idea de “jugar sí o sí en el fútbol colombiano para el América de Cali”. Por ahora, no hay oferta cafetera “de club a club”; sólo trascendidos de su entorno.
“Para nosotros es determinante que el jugador entendió que es de Colón y debe entrenar en Santa Fe. A partir de esta semana, con Neris acá, todo se puede acelerar: ya se lo del América de Cali o de otros clubes”, admiten los dirigentes rojinegros.
Sin dudas, después de pasos en silencio y sin gol, Neris la rompió toda en 2025.
La última crónica del fútbol charrúa marcaba: “El Toro le hizo tres goles a Progreso y llegó a 16 en "la mejor temporada" de su carrera. Tiene 25 años y se inició en River Plate, descendió con Albion, jugó en Colón de Santa Fe, cumplió un sueño y ahora es Ciudadano”.
Ese día, además de llevarse la pelota, José Neris metió tres goles para el 5-0 de Montevideo City Torque, llegó a 16 tantos en la que considera "la mejor temporada" de su joven carrera: tiene 25 años y fue uno de los máximos artilleros de la Liga AUF Uruguaya 2025. También repartió cinco asistencias en 27 partidos jugados.
"De los hat-trick me acuerdo clarito de todos los detalles, te quedan para toda la vida. Aparte fueron los dos iguales: uno de penal y dos de jugada. Tengo las dos guindas juntitas abajo de la tele", dijo el goleador ciudadano.
Su primer triplete con Albion a Rentistas, en el Complejo de los Bichos Colorados (victoria 4-2 en 2022). Y por otro su gol clásico con Peñarol en el Gran Parque Central, en aquel empate 2-2 frente a Nacional (Clausura 2023).
Lo hizo comprar Saralegui. Foto: Manuel Fabatía
Neris debutó con el Darsenero en Primera con 17 años, con el "Caballo" Pablo Tiscornia como entrenador. Jugó cinco temporadas en River, las últimas sin tantas oportunidades, y salió a foguearse en un equipo recién ascendido como Albion, en 2022.
"Esa fue la segunda mejor temporada de mi carrera", afirmó, aunque el Pionero volvió a descender. Hizo 10 goles y tres asistencias en 32 partidos, y tomó el descenso como un aprendizaje.
"Fue un año duro porque nunca nos pudimos afianzar y perdimos la categoría, pero esos momentos adversos también fueron de mucha enseñanza", recordó.
Como a nivel individual igual se destacó, en enero de 2023 captó la atención en la vecina orilla y Colón pagó una cifra muy importante a River Plate para ficharlo.
“El fútbol argentino, la verdad, es totalmente diferente. Un fútbol con mucho más ritmo, las canchas colmadas, hermoso para jugarlo.
"De todas maneras no me fue muy bien en Colón. Jugué poco porque a mí me llevó Marcelo Saralegui, a los pocos partidos cambiamos de técnico, agarró Pipo Gorosito y no me tuvo mucho en cuenta", decía Neris de su paso por Colón.
Del Sabalero, otra vez Uruguay: "Apenas me dijo mi representante que estaba esa posibilidad de ir a Peñarol, como todo jugador, me agarró un poco la ansiedad. Hablé con la gente de Colón, también con Pipo que lo entendió bien.
Por suerte se destrabó rápido y pude llegar a cumplir un sueño de niño". Estuvo 11 meses en Peñarol, al principio con Darío Rodríguez como DT y después con Diego Aguirre.
En el Torque, Neris volvió a transformarse en Neris: 16 goles. "Está a la par de los grandes. Tiene todo de primer nivel, desayuno, almuerzo, concentramos todos los partidos, tiene buena ropa, no nos falta nada”.
Eso sí, en la despedida, anticipó todo este “tironeo” de verano: "Quiero triunfar afuera, también desde lo económico". Y ese famoso “triunfar afuera” se llama América de Cali, en el fútbol de Colombia. Sin embargo, los cafeteros no acordaron con Colón y la ficha de Neris (65 acá y 35 de River de Montevideo) es del Sabalero.
Colón, que “obligó” a Neris a presentarse en Santa Fe desde este lunes 26 de enero, negocia desde una política clara: no regalarlo justo cuando viene de explotar a puro gol en el fútbol uruguayo.