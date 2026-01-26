El club posee el 65 por ciento del pase

Colón endureció postura y Neris ya entrena en Santa Fe

Viene de marcar 16 goles en 34 partidos con la camiseta del Montevideo City Torque en el fútbol uruguayo de Primera División. Colón recibió una oferta formal de Gimnasia de Mendoza y sabe del interés de San Lorenzo. Neris quiere ir a Colombia.