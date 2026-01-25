Colón se acerca a Kevin López y faltaría Rasmussen o Bravo

Colón está muy cerca de incorporar a Kevin López, el volante cordobés que jugó en Quilmes, Independiente, Defensa y Justicia y en la última temporada militó en Atlético Tucumán. Tiene 23 años, mucha dinámica, puede desempeñarse en distintas funciones en el mediocampo y Colón avanzó considerablemente con Independiente para que el futbolista se convierta en otra de las incorporaciones en el plantel de Medrán, que ya cuenta con 14 jugadores nuevos.
Por otro lado, se sigue negociando lo del marcador central Federico Rasmussen, que pertenece a Godoy Cruz pero no es tenido en cuenta en el equipo Bodeguero, que este fin de semana hizo un amistoso y no figuró en ninguno de los equipos que paró el DT Mariano Toedtli.
La alternativa es Bravo, el central de Instituto, que es el jugador pedido por el técnico. Uno de los dos, casi con seguridad, se convertirá en otra de las incorporaciones del plantel rojinegro, que no terminará allí, pues es muy posible que haya alguna “sorpresa” en los próximos días.
Mientras tanto, el plantel reanuda este lunes los entrenamientos en una semana en la que volverá a jugar de manera amistosa. Será el miércoles, en el predio 4 de Junio, cuando reciba a Patronato de Paraná. Será una excelente medida para saber en qué punto de preparación está el equipo, luego de los partidos que jugó en Uruguay ante Miramar Misiones y Paysandú Fútbol Club, dos equipos del ascenso uruguay.
Ignacio Lago se adueñó de la pelota quieta en Colón. Cumplió buen desempeño en los dos partidos en Uruguay.
El plantel de Colón finalizó en Uruguay otra parte importante de la pretemporada y luego del empate ante Paysandú (que fue derrota por penales), volvió a jugar este sábado un partido de 50 minutos en el que el equipo que puso Medrán fue con Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Lucas Picech, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Zahir Yunis y Matías Godoy; Darío Sarmiento y Facundo Castro.
Como puede apreciarse, jugaron los que entraron poco en el segundo tiempo del encuentro del viernes, más los que directamente no sumaron minutos como fue el caso, por ejemplo, de Paredes, Thaller o Curcio.
¿Dos más y "una sorpresa"?
Volviendo al mercado de pases y al trabajo del equipo, a Paysandú viajaron 26 jugadores y daría la impresión de que con la llegada del volante (Kevin López) y el defensor (Rasmussen o Bravo), prácticamente empezaría a cerrarse la persiana de las incorporaciones.
Así vio Ezequiel Medrán el final del partido del viernes pasado en Paysandú, luego de ser expulsado por el árbitro.
De todos modos, los dirigentes de Colón no se apresuran y podría haber una “sorpresa” de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, sin contar con demasiados elementos como para adivinar hacia dónde se conducen los esfuerzos finales en este mercado en el que la dirigencia y la secretaría técnica se movió con rapidez para que Medrán pueda contar con los jugadores en forma acelerada y poder llegar al comienzo del certamen (sábado 14 de febrero a las 20 en Santa Fe ante Deportivo Madryn) con el equipo lo más afinado posible.
Primer amistoso de Deportivo Madryn
A propósito del rival, Deportivo Madryn cumplió con su primer amistoso de pretemporada en la calurosa mañana de este sábado pasado ante Huracán en Trelew con la mente puesta en la doble competencia: Primera Nacional y Copa Argentina.
El técnico Cristian Díaz dispuso estos once para el primer tiempo: Yair Bonnin; Alvaro Dionisio, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Julián Cosi, Yvo Calleros, Nicolás Barrientos; Estanislao Jara, Elías Ayala y Luis Silba. El juvenil Aldo Fuentes reemplazó sobre el final a un extenuado Elías Ayala en la delantera.
Madryn fue ampliamente superior en el juego y ganó 2-0. El primer lo convirtió Estanislao Jara en el arranque del partido y el otro el paraguayo Elías Ayala.
En la segunda etapa, el entrenador aurinegro le dio pista a: Matías Montero; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez Arango, Franco Godoy Milessi, Diego Martínez; Federico Recalde, Facundo Ospitaleche, Adriano Martinez; Mauricio Cuero, Pío Bonacci y Ezequiel Montagna. Juan Peinipil ingresó por Bonacci.
Bonacci puso rápidamente en ventaja al "Depo", luego lo dio vuelta el local con los tantos deEspiasse y el nigeriano Egbere. El ingresado Peinipil anotó el 2-2 definitivo en los últimos minutos de un encuentro más parejo que el primero.
Para Cristian Díaz se cumplió el objetivo de que "todos los jugadores tuvieran 70 minutos de fútbol", al cumplirse 3 semanas de pretemporada.
Entrenaron por separado Nazareno Solís, Camilo Machado, Gabriel Gudiño, Nicolás Servetto y el juvenil Renzo Sastre. Todos recuperandosé de diferentes molestias y alguna sobrecarga natural en plena pretemporada. No vieron acción este sábado al igual que el arquero Roberto León, Thiago Yossen, Víctor Martínez (tiene para dos meses más de recuperación) y los juveniles Bryan Cabral y Eduardo Sepúlveda.
El plantel y cuerpo técnico aurinegro partieron este domingo rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se alojarán en el complejo de SECLA (Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda) en Florencio Varela para realizar tres amistosos la próxima semana.
El martes a la mañana, un grupo desarrollará un amistoso ante la reserva de Argentinos Juniors y por la tarde, otro grupose medirá con Argentino de Quilmes en su estadio. Miércoles y jueves volverán a entrenar en un turno. Y el viernes tienen dos amistosos programados con Acassuso, recientemente ascendido a la Primera Nacional. Retornarán el viernes 30 para continuar con la preparación en Puerto Madryn. La presentación del equipo en forma oficial ante su gente,se realizará el domingo 7 a las 19 ante Olimpo en el estadio Abel Sastre en el último encuentro de preparación.