Fue 1 a 1 en los 90’ y 3-5 desde los 12 pasos

Por penales, Colón perdió con Paysandú en su segundo amistoso del año

Tras un aceptable partido, en el que combinó sociedades interesantes con rendimientos individuales bajos, el equipo de Medrán cerró su gira por Uruguay con derrota a manos del equipo local. Lago, una de las figuras, anotó el único tanto sabalero en los 90. Ibarra y Barrios completaron el podio. El plantel retorna a Santa Fe para seguir con su preparación.