Por penales, Colón perdió con Paysandú en su segundo amistoso del año
Tras un aceptable partido, en el que combinó sociedades interesantes con rendimientos individuales bajos, el equipo de Medrán cerró su gira por Uruguay con derrota a manos del equipo local. Lago, una de las figuras, anotó el único tanto sabalero en los 90. Ibarra y Barrios completaron el podio. El plantel retorna a Santa Fe para seguir con su preparación.
Colón cierra su gira en Uruguay en un amistoso contra Paysandú FC, en el Parque Artigas. Foto: Fernando Nicola
En el segundo encuentro amistoso formal que afrontaba Colón en esta pretemporada rumbo al debut en la Primera Nacional 2026, el sabalero visitaba al Paysandú FC en el Parque Artigas de la ciudad homónima en la frontera con Uruguay. Tras la buena presentación del martes frente a Miramar Misiones, Medrán repetía la mayor parte del equipo que inició ese primer cotejo aunque con correcciones en las 3 líneas a partir de los ingresos de Olmedo, Conrado Ibarra y Alan Bonansea.
Tras un partido friccionado, caliente por momentos y con jugadas polémicas, el 1 a 1 del final terminó siendo un resultado acorde a pesar de que en el conteo de situaciones Colón fue un poco más. En la definición por penales.
Desde el pitazo inicial del árbitro Nicolás Varela quedó en evidencia que el partido iba a ser diferente al del martes a partir de las características y las potencialidades de un rival que lucía mucho mejor plantado y más competitivo que Miramar Misiones. Así fue que Colón y Paysandú se dividían la tenencia de la pelota en un pleito marcado por la fricción y la intensidad más que por el buen juego.
Sin embargo, en ese tramo inicial, cuando el equipo rojinegro lograba romper la línea de volantes y avanzar sobre el área local lucía mucho más peligroso, con Bonansea como abanderado y con lo que aportaban Ibarra y Marcioni por los costados. Cuando se jugaban 15 y desde una buena maniobra colectiva el sabalero tuvo su premio, con un desborde y centro de Conrado que encontró la solitaria aparición de Nacho Lago para mandarla al fondo de la red y decretar el 1 a 0.
El gol de Colón no modificó la tónica del partido, con la formación local tratando de adelantarse y un equipo santafesino que resistía los embates y buscaba sociedades a la hora de atacar. Nuevamente la dupla Peinipil – Marcioni sobre la derecha resultaba desequilibrante, generando aproximaciones que no terminaron en situaciones claras de gol.
Cuando el reloj marcaba 41, la insistencia de Paysandú tuvo su premio. Tras una jugada con dos cabezazos en el área que la defensa de Colón despejó en la línea llegó un nuevo centro desde la derecha para la solitaria aparición de Leonardo Gómez que con un frentazo preciso dejó sin chances a Budiño y puso el 1 a 1. Resultado justo por lo visto en un partido que fue tomando temperatura y en el que a los de Medrán le costó imponer condiciones ante la voluntariosa formación uruguaya.
En el complemento, y a pesar de que los 2 entrenadores ensayaron variantes, la tónica del partido no se modificó. Las ganas que mostraban los protagonistas se fue convirtiendo en pierna fuerte y en un duelo que por momentos se le fue de las manos al árbitro del partido.
En un contexto de máxima paridad, las más claras fueron para Colón. A los 5, una contra liderada por Marcioni derivó en la asistencia para un Lago que definió por arriba y a los 34 un zurdazo del ingresado Beltrán dio en el poste izquierdo y Cano no la pudo empujar al gol en el rebote.
El equipo de Medrán, que se fue expulsado sobre el final por protestar, mejoró con los ingresos de Godoy, Cano y Allende, quienes le dieron otra frescura al ataque sabalero más allá de no producir demasiadas chances frente al arco de Ferreyra. Varela pitó el final y decretó el empate en 1 que mandó la resolución del partido a la tanda de penales.
En la definición, los pateadores de Paysandú tuvieron 100% de eficacia mientras que Castro erró su disparo en el inicio de la serie para que el local termine quedándose con el anecdótico resultado.
Este sábado por la mañana, el plantel de Colón juega un último partido de preparación informal antes de emprender el regreso a Santa Fe donde el lunes iniciará una nueva semana de pretemporada con vistas al debut del 14 de febrero frente al Deportivo Madryn.
Goles: En el primer tiempo, a los 15 min. Lago (C) y a los 41 min. L. Gómez (P).
Cambios: En Paysandú FC ingresaron Samudio, Pintos, Franco López, Iturria, Orejuela, Lougiratto, Firpo, Luis López y Cardozo. En Colón ingresaron Allende, Lértora, Sarmiento, Godoy, Cano, Castro, Beltrán y Maillier.
Tanda de penales: En Paysandú ejecutaron y convirtieron Samudio, Lougiratto, Franco López, Vique y Luis López. En Colón patearon y anotaron Cano, Godoy y Lértora, mientras que Castro falló su disparo.