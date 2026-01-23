Desde las 20, en el Parque Artigas

Colón cierra su gira por Uruguay visitando al Paysandú FC

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán disputa su segundo y último amistoso en la Serie Río de la Plata y antes de emprender el regreso a Santa Fe. El técnico sabalero haría 3 variantes respecto de los 11 que iniciaron el partido del martes con Miramar Misiones. Se puede ver en directo por la plataforma Disney +.