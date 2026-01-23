Colón cierra su gira por Uruguay visitando al Paysandú FC
El equipo dirigido por Ezequiel Medrán disputa su segundo y último amistoso en la Serie Río de la Plata y antes de emprender el regreso a Santa Fe. El técnico sabalero haría 3 variantes respecto de los 11 que iniciaron el partido del martes con Miramar Misiones. Se puede ver en directo por la plataforma Disney +.
Colón tendrá su segunda presentación ante el Paysandú FC. Foto: Fernando Nicola
Tras las sensaciones positivas que que dejó el primer partido amistoso del año, con victoria incluída el martes pasado frente a Miramar Misiones, el renovado Colónmodelo 2026 vuelve a saltar a la cancha este viernes desde las 20 para enfrentarse con el Paysandú FC en su segundo compromiso válido por la Serie Río de La Plata. Con el objetivo de seguir sumando minutos de fútbol a un grupo de futbolistas con 14 caras nuevas, Ezequiel Medrán prepara una formación que presentará variantes en referencia a los 11 que salieron como titulares en el primer partido que se jugó en el estadio Parque Artigas de la propia ciudad de Paysandú.
De acuerdo con lo trabajado en la jornada del jueves, Colón tendría hoy los ingresos del paraguayo Sebastián Olmedo en la defensa, Conrado Ibarra en la mitad de la cancha y Alan Bonansea en el ataque en reemplazo de Nicolás Thaller, Matías Godoy y Facundo Castro. De confirmarse, Medrán repetiría la alienación que salió a jugar el segundo tiempo con Miramar, donde se vio una versión mejorada del equipo rojinegro en su primer ensayo formal de fútbol del año.
De esta manera, la probable formación sabalera para medirse con el equipo oriundo de Paysandú será con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julian Marcioni, Ignacio Lago, Conrado Ibarra y Alan Bonansea.
Colón inició el 2026 contra Miramar Misiones. Foto: Fernando Nicola
Vale recordar que el miércoles por la tarde, Colón jugó un amistoso a puertas cerradas con un seleccionado local de Paysandú, donde tuvieron rodaje aquellos que menos minutos habían estado en cancha frente a Miramar. Al igual que en el choque previo por la Serie Río de la Plata, los entrenadores podrán realizar 11 modificaciones en 3 ventanas de cambio, por lo que se espera que nuevamente Medrán decida probar variantes durante el desarrollo del segundo tiempo.
Una vez finalizado el encuentro, está previsto que el plantel sabalero vuelva a jugar un partido informal en la mañana del sábado con los que no tengan lugar esta noche, para luego emprender el retorno a la ciudad de Santa Fe. Después de disfrutar del domingo libre, Colón iniciará una nueva semana de preparación que incluirá un nuevo amistoso previsto para el próximo miércoles 28 de enero, frente a Patronato de Paraná y en el predio 4 de Junio.
El Estadio Parque Artigas de Paysandú. Foto: Fernando Nicola
El rival
Respecto del Paysandú FC, los dirigidos por Emiliano Alfaro pondrán en marcha de esta manera su temporada 2026 en materia futbolística, comenzando a darle forma al nuevo equipo de cara al desafío profesional que afrontará este año en la Segunda División del fútbol uruguayo.
Para este proceso, la institución sanducera mantuvo una base importante del plantel multicampeón en 2025, pero también apostó a una renovación con caras nuevas, entre las que se destacan las incorporaciones ya anunciadas de Jefferson Orejuela, Emiliano Bonilla y Miguel Samudio, además de Ignacio Pintos, Luis López y Franco López, quienes se sumaron en las últimas horas al grupo de trabajo. El amistoso ante el conjunto sabalero aparece como una buena medida para comenzar a consolidar la idea de juego del nuevo cuerpo técnico en esta etapa de preparación.
En la previa al encuentro, Emiliano Alfaro mencionó en conferencia de prensa: “Nos paramos sobre todo lo que se hizo el año pasado y antes también. Venimos a sumarnos a un tren que ya va en una dirección, no a cambiar lo que funciona”, señaló. “Sé lo que significa para una ciudad del Interior un acontecimiento así. Vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura de lo que el club y la ciudad piden”.