En exclusiva desde Paysandú

Diego Colotto: “En poco tiempo pudimos dar vuelta la imagen de un Colón que no estaba bien”

A horas del debut en la Serie del Río de La Plata frente a Miramar Misiones, el director deportivo sabalero hizo un balance del trabajo realizado en poco más de un mes en el mercado de pases y en la pretemporada. Confirmó que sigue la búsqueda de refuerzos y habló de la salida del Pulga y la llegada de Lértora.