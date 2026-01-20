Diego Colotto: “En poco tiempo pudimos dar vuelta la imagen de un Colón que no estaba bien”
A horas del debut en la Serie del Río de La Plata frente a Miramar Misiones, el director deportivo sabalero hizo un balance del trabajo realizado en poco más de un mes en el mercado de pases y en la pretemporada. Confirmó que sigue la búsqueda de refuerzos y habló de la salida del Pulga y la llegada de Lértora.
El director deportivo de Colón habló con El Litoral desde Uruguay. Foto: Fernando Nicola
Instalado desde la tarde de este lunes en un hotel céntrico de la ciudad uruguaya de Paysandú, el plantel profesional del Club Atlético Colón desarrolla una nueva semana de intensos trabajos de pretemporada de cara al debut en la Primera Nacional 2026 previsto para el sábado 14 y frente al Deportivo Madryn.
Con el plus de sumar los dos primeros amistosos, y un grupo de jugadores nuevo con 14 refuerzos, varios juveniles y pocos “sobrevivientes” de la temporada pasada, el sabalero le da rienda suelta a una nueva ilusión que tiene a Ezequiel Medrán en el banco y a Diego Colotto como responsable de la dirección deportiva.
Precisamente el ex jugador de Estudiantes y Lanús atendió en exclusiva a El Litoral en las horas previas al partido con Miramar Misiones para hacer un balance de sus primeros 45 días de una gestión marcada por la intensidad y por la celeridad con la que se fueron resolviendo situaciones y conformando el nuevo plantel.
Colotto detalló cómo fue el trabajo con Alonso y Medrán. Foto: Manuel Fabatía
En primera instancia, y sobre esta travesía por suelo uruguayo, Colotto comentó: “La verdad es que nos recibieron muy bien. Este es un torneo que está muy bien organizado y que está creciendo cada año. Nosotros estamos contentos por cómo va desarrollándose el trabajo del cuerpo técnico y obviamente ansiosos para ir viendo qué vamos encontrando en el equipo, en lo que uno pensó para el club"
En este sentido, y respecto del aporte que esta clase de viajes puede aportar a la conformación de un plantel renovado en un alto porcentaje, el ex integrante de la Secretaría Técnica de Independiente analizó: “Es muy importante porque nosotros trajimos una cantidad de jugadores considerable y, obviamente, más allá de conocerse por enfrentarse, no es lo mismo convivir entre ellos".
"Necesitamos este tiempo para que ellos la pasen juntos y que aprendan a conformar el grupo. Si encima tenemos esta posibilidad de sumar un par de amistosos, bienvenido sea. Nuestra idea arrancó desde ahí, de formar un buen grupo, con buena gente y buenos jugadores que son lo que intentamos traer para tener un buen rendimiento", agregó.
"Yo estoy contento con este periodo, sabemos ahora que tenemos una semana más de trabajo y que eso también nos va a ayudar a tener más entrenamientos y más partidos”, sumó el ex jugador del Sub 20 argentino.
Yendo directamente a la parte futbolística, y en el contacto directo que tiene con Medrán y los jugadores, Diego Colotto reveló: “Por lo que uno puede ver en las prácticas los chicos están bien. Obviamente que no todo se va a ver el primer día porque esto va a llevar una etapa, un crecimiento. Lo que sí creo que van a ver es un equipo ordenado e intenso, que va a buscar proponer".
Colotto y Medrán en los entrenamientos de Colón. Foto: Fernando Nicola
"En definitiva, vamos a ver a todos los chicos en estos 2 partidos para que ellos también se vayan sintiendo cómodos. Nosotros tenemos una cantidad considerable de chicos que llegaron y esa semana de más nos va a ayudar también a tener una etapa más de entrenamiento y de conocimiento”, agregó.
En otro tramo de la charla, consultado sobre la actualidad de Colón en el mercado de pases, el mánager sabalero indicó: “Siempre estamos trabajando, siempre estamos activos. Intentaremos, obviamente, traer algún jugador más en esa posición y en alguna otra más".
"Tienen que ser chicos que nos puedan ayudar y que sientan que Colón es un paso importante para ellos y en base a eso estamos trabajando. No hablamos de nombres propios, sino que hablamos de posiciones y a partir de ahí vemos qué decisión y qué definición se puede tomar”, indicó.
Respecto de la evaluación de lo que han sido estas casi 6 semanas de gestión, Colottó explicó que “la etapa que hemos vivido también fue de conocimiento entre el presidente, nosotros y el cuerpo técnico, y creo que fue muy bueno. Hemos actuado de una forma rápida, el club necesitaba ese cambio de energía y el cambio estructural y creo que lo tomamos como un desafío importante".
"Estamos ya sobre el final del armado y esperamos cerrarlo como queremos nosotros y a partir de ahí trabajar para encontrar rápido el mejor rendimiento”, subrayó.
Siguiendo por esta línea, agregó: “Cuando llegué a Santa Fe sabía todo lo que involucraba la profesión y el trabajo que queremos hacer es integral. Obviamente que todo esto no hubiese sido posible sin el accionar de los directivos, en este caso de José y de muchos otros que están también cercanos en el día a día, que nos ayudan mucho en el predio, en un montón de situaciones de logística y demás".
"Sin la voluntad de ellos es muy difícil. Cuando llegamos al club había una inhibición, muchos temas económicos, al plantel se le debían 3 meses, había que hacer una reestructuración, contrataciones, es mucho. La verdad que el respaldo que tuvimos fue muy bueno, muy importante, y a partir de ahí es que se pudo lograr en este poco tiempo dar vuelta una imagen que no estaba bien”.
En la recta final de la charla, a Diego Colotto se le consultó por dos nombres puntuales y muy caros a los sentimientos del hincha de Colón. Sobre Luis Miguel Rodríguez respondió que “a veces es difícil separar lo que uno siente, hablo por el hincha y por la gente identificada, del ídolo y por ahí lo que nosotros necesitamos hoy o lo que busca el cuerpo técnico".
"Él lo entendió bien, nosotros hablamos cuando llegamos de lo que pretendíamos del proyecto deportivo, lo entendió de buena manera y eso no va a cambiar la relación que tiene con la gente y con el club. Él se sintió cómodo, estaba licenciado, no tenía problemas y en definitiva se llegó a un acuerdo que creo que era lo mejor para ambas partes”, señaló el director deportivo rojinegro.
Por último sobre la elección de Federico Lértora comentó: “Creemos que es una imagen que nosotros necesitamos dentro del plantel, que pueda bajar ese ejemplo de cómo entrena y de cómo es él como profesional. Está en todos los detalles y creemos que esa imagen es muy positiva para adentro y para afuera. Después dependerá de su rendimiento si puede jugar más o menos".