Colón arranca de local el sábado 14

El debut de Colón en el torneo de Primera Nacional se producirá el sábado 14 del corriente y será con la disputa de la primera fecha y no con la segunda como se había especulado en algún momento, teniendo en cuenta que el retraso en el inicio del certamen podía traerle problemas a algunas de las instituciones que ya había realizado, por ejemplo, reserva de vuelos u hoteles.
Colón, entonces, será local ese día -el 14- enfrentando en el barrio Centenario a Deportivo Madryn, en un partido que dará comienzo a las 20.
El torneo de Primera Nacional iba a comenzar el 7, pero se decidió el retraso en una semana. El 14, en principio, a Colón le habría tocado el viaje a Salta para enfrentar a Central Norte, pero esto será el fin de semana del 21 y 22 del mes que viene.
Los amistosos en Uruguay
Mientras tanto, Colón arrancará este martes con la disputa de los encuentros de preparación. En Paysandú, el equipo sabalero que dirige Ezequiel Medrán, jugará ante Miramar Misiones de Montevideo en un partido que dará comienzo a las 20.
Luego de este partido, Colón se quedará en Paysandú para jugar el viernes ante el local (Paysandú Fútbol Club) a la misma hora que el encuentro ante Miramar Misiones de este martes. Después, la idea de Medrán es hacer dos partidos más. Uno de ellos sería ante Patronato, casi con seguridad en el predio rojinegro a la vera de la autopista que une nuestra ciudad con Rosario.