El Colón modelo 2026 sale a la cancha en su primer amistoso en Paysandú

El sabalero se mide con Miramar Misiones, en el primero de los dos encuentros de preparación que disputará esta semana en Uruguay. Se espera que el técnico rojinegro ponga en cancha una base titular con varias de las caras nuevas.