El Colón modelo 2026 sale a la cancha en su primer amistoso en Paysandú
El sabalero se mide con Miramar Misiones, en el primero de los dos encuentros de preparación que disputará esta semana en Uruguay. Se espera que el técnico rojinegro ponga en cancha una base titular con varias de las caras nuevas.
Colón sale a la cancha por primera vez en el año. Foto: Prensa Colón.
Dándole continuidad a una extensa pretemporada que se inició el viernes 2 de enero y continuará hasta el 15 de febrero próximo, el plantel de Colón que conduce Ezequiel Medrán disputará en la noche de este martes el primero de los dos cotejos amistosos que tiene programados en la ciudad de Paysandú y en el marco de la Serie Río de La Plata.
Será el primer examen que tendrá por delante un equipo renovado, que viajó este lunes a Uruguay con 14 caras nuevas y una delegación de 26 futbolistas que seguirán sumando jornadas de entrenamiento además de ponerse a prueba con dos elencos del vecino país.
En primera instancia será el turno de Miramar Misiones, elenco que viene de perder la categoría en el fútbol uruguayo y al que se enfrentará a partir de las 20 en el estadio Artigas de la ciudad de Paysandú, un escenario con capacidad para 25 mil espectadores ubicado a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
El cotejo se disputará en dos tiempos de 45 minutos, sin límite de modificaciones y se definirá con disparos desde el punto penal en caso de igualdad en los 90.
El estadio Artigas de Paysandú tiene capacidad para 25 mil espectadores. Foto: Archivo.
El próximo viernes 23, también desde las 20 y en el mismo escenario, Colón cerrará la gira por Uruguay enfrentándose con el local, Paysandú FC, antes de emprender el regreso a la ciudad de Santa Fe y preparar el tercer amistoso, el miércoles 28 frente a Patronato de Paraná.
Respecto a la planificación que tiene Medrán y su cuerpo técnico para la serie de partidos amistosos, y si bien no está confirmado de manera oficial, se especula con que la idea es darle minutos de juego al equipo que hoy se perfila como titular a poco menos de un mes para el debut oficial en la Primera Nacional.
Tomando como referencia las prácticas de fútbol que Colón llevó adelante en el Predio 4 de Junio queda en claro que Matías Budiño será el arquero titular relegando a Tomás Giménez y Tomás Paredes a la competencia por el puesto de suplente.
En el bloque defensivo el único seguro es Pier Barrios, mientras que el DT rojinegro deberá definir quién gana la pulseada en el lateral derecho entre los recientemente incorporados Beltrán y Peinipil y en el lateral izquierdo entre Allende, Castet y Conrado Ibarra. Además, tendrá que resolver al segundo zaguero central entre Thaller y el paraguayo Olmedo.
Pier Barrios, una fija en la defensa de Medrán. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En la mitad de la cancha, la dupla conformada por Ignacio Antonio y Matías Muñoz asoman como una fija para iniciar el campeonato a partir del conocimiento para con el DT y entre ellos mismos a partir de su reciente experiencia en Gimnasia de Mendoza. Más atrás en esa zona aparece Lértora, Zahir Yunis y el juvenil Bautista Maillier.
Entre los volantes ofensivos, Lago sería el elegido para arrancar detrás del 9, mientras que Marcioni y Godoy aparecen con ventaja para iniciar como extremos por derecha e izquierda respectivamente. Más atrás en la consideración quedan jugadores como Nahuel Curcio o Darío Sarmiento.
Por último, en la figura del centrodelantero también tendrá que definir Medrán entre 3 opciones: Alan Bonansea, Facundo Castro y Lucas Cano. Lo que queda en evidencia es que más allá de quienes inicien el juego de esta noche el plantel sabalero tiene competencia abierta en la mayoría de los puestos.
Con poco menos de 30 días de entrenamiento y amistosos por delante, son varios los que se anotan para estar desde el arranque sin olvidar que Colón sigue activo en el mercado buscando cerrar el central zurdo, el volante interno y el mediocampista interno que le falta.
Venta de entradas
Teniendo en cuenta que la distancia entre Santa Fe y Paysandú es de solo 300 kilómetros, sumado a la gran expectativa que se ha generado en el hincha sabalero por el armado del nuevo plantel, se espera que haya presencia de simpatizantes de Colón este martes en el estadio Artigas alentando al nuevo equipo de Medrán.
En este marco, desde la institución del Barrio Centenario informaron sobre la venta de localidades para ambas parcialidades, las cuales pueden adquirirse vía internet ingresando al sitio paysanduticket.uy. Una vez allí, accediendo al evento, se pueden comprar tickets para la tribuna este (ingreso sobre Boulevard Artigas) a un valor de 250 pesos uruguayos, unos $9400; o bien para la Platea Oeste con acceso por calle José Varocay a un costo de 350 pesos uruguayos, aproximadamente 13 mil pesos argentinos.