Rasmussen, Kevin López y Picco: los apellidos del momento en Colón
Los dos primeros tienen chances concretas de sumarse y llevar a 16 la cantidad de incorporaciones en el plantel de Medrán. El de Platense será vendido y Colón tiene el 30 por ciento de los derechos económicos.
Federico Rasmussen, un jugador que Godoy Cruz quiere vender.
Con el plantel instalado en Paysandú jugando amistosos y esperando el inicio de la competencia, prevista para el sábado 14 en Santa Fe ante Deportivo Madryn, los dirigentes de Colón aceleran las gestiones para traerle a Medrán lo que todavía está necesitando.
¿De qué se trata?, de un marcador central (preferentemente zurdo) para que juegue al lado de Pier Barrios y que compita con Olmedo en esa posición, más allá de que fue Thaller el que arrancó como “cuevero” ante Miramar de Misiones y fue de lo más flojo que mostró Colón en el primer amistoso en Uruguay.
Medrán trabaja con su plantel.
Uno de los apuntados, está en Mendoza
Federico Rasmussen, actualmente en Godoy Cruz (competidor directo de Colón) es el jugador que interesa, aunque los mendocinos no quieren cederlo a préstamo y piden que Colón adquiera la mitad del pase, algo que la actual dirigencia no ha tenido como “modus operandi” (la compra de jugadores) en este mercado, pues todos han llegado en condición de préstamo y suman 14 hasta el momento.
Más allá de la decisión, por supuesto basada en lo económico, de no adquirir ni siquiera porcentajes de jugadores, está también el tema de la edad de Rasmussen, que cuenta ya con 33 años. Si bien es una edad en la que el jugador todavía puede rendir a pleno, no es apetecible pensando en una inversión económico.
La alternativa es la de Agustín Bravo, marcador central que pertenece a Instituto, que cuenta con 24 años y es un jugador al que Medrán tiene anotado como uno de los jugadores a los que le gustaría contar en el plantel.
El otro puesto - o función – en la que está faltando sumar algún refuerzo, es el de volante mixto. Esto se debe a la salida de Talpone a Estudiantes de Río Cuarto.
Si bien están Lértora y Yunis como alternativas para Muñoz y Antonio (éste último de buen desempeño en el primer partido), está faltando alguien más que aporte fútbol. Alguien que tenga las características de Antonio, por ejemplo. Y el jugador apuntado es Kevin López, quien estuvo en Independiente y también pasó por Atlético Tucumán.
Kevin López, uno de los jugadores que está en radar de Medrán.
Entrará dinero por la venta de Picco
Otra información importante es la venta que terminará de materializar Platense en las próximas horas, cuando transfiera a Lionel Picco al Remo de Brasil. La suma que se menciona es de 1.800.000 dólares, de los cuáles el 30 por ciento pertenece a Colón, más allá de la deuda que aún mantiene el club “calamar” por la compra de su pase.
La evaluación que se hace es que Colón podría recibir una cifra cercana a los 800 mil dólares, ya que Platense estaba debiendo 300 mil (es posible que haya habido algún pago parcial que la redujo), más los 540 mil de ese 30 por ciento, aunque a esta última cifra se le deben deducir impuestos y comisiones, pues se trataría del valor bruto y no del neto.
Para las necesitadas arcas sabaleras, sin dudas que se tratará de un ingreso importante que le dará alivio en este arranque de temporada, más allá del respaldo societario y de la venta de palcos y plateas que inyecta dinero fresco a la institución.
Por último, el tema que también mantendrá en vilo a toda la Primera Nacional – tal cual lo adelantó El Litoral – es el de la TV. En los próximos días se sabrá cuál empresa (o empresas) se quedará con los derechos televisivos y cuál será el ingreso futuro que tendrán los clubes para levantar los “magros” 40 millones de pesos que se recibe mensualmente de TV, que naturalmente alcanza para poco.