¡Es otro Colón…!: más socios, nuevos sponsors y asoma “la camiseta 2026”
La reunión en AFA, que presidió “Chiqui” Tapia y donde estuvo el vicepresidente Alejandro Bonazzola en nombre de Colón, confirmó días y horarios para las dos primeras fechas. ¿Cuándo se estrena la nueva casaca sabalera que sueña con el ascenso a Primera?.
Colón debuta en el Cementerio de Elefantes. Crédito: Fernando Nicola.
La gran reunión del ascenso, que presidió Claudio “Chiqui” Tapia en el viejo edificio de calle Viamonte, arrojó conclusiones positivas. Entre ellas, pensando en la Primera Nacional donde deberá jugar Colón, la confirmación de días y horarios para las dos primeras fechas del Sabalero.
De paso, la chance de mejorar los ingresos por la televisación de los partidos, algo que se está negociando en todo sentido. El vicepresidente Alejandro Bonazzola, mano derecha del presidente José Alonso, fue quien participó de la misma en nombre de la entidad del Barrio Centenario.
José Alonso. Crédito: Fernando Nicola.
El debut del nuevo Colón quedó confirmado para el sábado 14 de febrero, en el Cementerio de los Elefantes, frente a Deportivo Madryn desde las 20. Y también es oficial la segunda fecha: el “Negro” visitará a Central Norte de Salta, el equipo que dirige el querido “Polaco” Adrián Bastía, el domingo 22 de febrero desde las 18.
El nuevo Colón se reconstruyó en base a mucha gestión de la nueva dirigencia para sacar al club de una inédita cesación de pagos, el apoyo de la gente en asociarse masivamente, la venta impresionante de palcos/plateas y la llegada de nuevos sponsors de primer nivel, nacional e internacional.
En medio de la tremenda ilusión por volver al equipo, los hinchas y socios sabaleros se preguntan “¿cómo será la nueva camiseta de Colón, la del 2026, para soñar con el ascenso y la vuelta a Primera División?”. El secreto (diseño, textura, colores, sponsors) está guardado en el fondo del Salado y con siete llaves.
Lo que está claro es que Colón prepara, además de un plantel casi completo con 15 refuerzos, una nueva camiseta con nuevos sponsors, muchos de ellos determinantes con su apoyo económico para que la entidad del Barrio Centenario pueda gambetear una de las peores crisis de su historia.