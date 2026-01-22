Se confirmaron las dos primeras fechas

¡Es otro Colón…!: más socios, nuevos sponsors y asoma “la camiseta 2026”

La reunión en AFA, que presidió “Chiqui” Tapia y donde estuvo el vicepresidente Alejandro Bonazzola en nombre de Colón, confirmó días y horarios para las dos primeras fechas. ¿Cuándo se estrena la nueva casaca sabalera que sueña con el ascenso a Primera?.