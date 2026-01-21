El balance del DT sabalero tras el primer amistoso
Medrán: “Falta mucho, pero las sensaciones son muy positivas”
Consumada la victoria sobre Miramar Misiones en Paysandú, el técnico de Colón hizo un análisis en profundidad de lo que vio de su equipo y del trabajo de pretemporada que vienen desarrollando con miras al debut del 14 de febrero. Además ratificó que siguen trabajando en el mercado de pases: “Buscamos un central zurdo y un volante más por la salida de Talpone”, aseguró.
Medrán se fue satisfecho tras la primera presentación pública de su equipo. Foto: Fernando Nicola.
Minutos después de finalizado el primer amistoso formal del 2026, el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, abandonó el vestuario visitante del estadio Parque Artigas de la ciudad de Paysandú con una mueca de satisfacción tanto por el resultado (2 a 0 a Miramar Misiones) como por el rendimiento de sus dirigidos en la noche del martes.
Sin exagerar en las conclusiones, y dejando en claro que se trata de un primer muestreo de un equipo y de un plantel que está en pleno proceso de formación, el ex DT de Gimnasia Mendoza hizo hincapié en la intensidad y con la buena predisposición que viene trabajando el grupo de futbolistas en el día a día a casi 3 semanas del inicio de la pretemporada.
En la charla con El Litoral, Ezequiel Medrán comenzó diciendo que “la idea de esta semana es sumar minutos de fútbol. Venimos de quince días de buenas cargas en cuanto a la preparación y hoy el objetivo principal era empezar a andar y que empiece a rodar la pelota".
"Realmente fueron buenas las sensaciones, obviamente es un equipo nuevo y es natural que ese funcionamiento ideal que buscamos lo empecemos a encontrar en la competencia. Mientras tanto, sumar rodaje nos va a poner más finos”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia al estilo de juego que se pudo ver en esta primera presentación del Colón 2026, su entrenador comentó: “Esa identidad que vamos buscando está alineada con el ADN que tiene este club a la hora de competir. Creo que la mejor versión del equipo la vamos a encontrar seguramente en el transcurso del campeonato", dijo Medrán.
"Obviamente que estamos contentos por cómo se están preparando los chicos y por el grado de compromiso que tiene. Sabemos perfectamente cómo es el torneo que tenemos por delante, la complejidad de la categoría, pero lo asumimos con las intenciones de ser protagonistas y nos estamos preparando para eso”, señaló el técnico sabalero.
En referencia a los momentos de dominio que el rojinegro pudo establecer sobre Miramar Misiones, Medrán explicó: “Buscamos encontrar esas sociedades donde el equipo se vaya sintiendo cómodo a la hora de competir, manteniendo siempre un equilibrio en la zona ofensiva con la defensiva".
"Encontramos una posibilidad de hacer dos goles a favor y de mantener el arco en cero y eso es lo que queremos, un equipo que tenga la capacidad de competir bien”, sumó el ex Atlético Rafaela.
En otro tramo de la entrevista, al DT de Colón se le consultó por las cuestiones a corregir tras los primeros 90 minutos de fútbol formal del año, a lo que respondió: “Es muy temprano para grandes conclusiones pero está claro que las intenciones son buenas".
"Seguramente la fluidez con la que queremos hacer los movimientos tiene que ser más ágil, más dinámica, pero hay que entender en el proceso que estamos. Uno busca siempre la perfección pero me voy contento por la predisposición de los chicos y como están trabajando todos, los que estaban del año pasado y los que han venido a la institución en este 2026”, dijo Medrán desde Paysandú.
Lértora fue una de las caras nuevas que se presentó anoche en Paysandú. Foto: Fernando Nicola.
Precisamente en referencia a los 14 nombres que llegaron a Santa Fe en este mercado y que tuvieron minutos de acción en el Parque Artigas, Medrán dejó en claro que “cuando vos tenés una reestructuración tan importante tenes un proceso que transitar más allá de que obviamente uno quiere reducir al máximo el tiempo de ensamble en cuanto a lo futbolístico para que el equipo se encuentre rápidamente".
En cuanto al devenir que muestra la pretemporada que se inició allá por el 2 de enero y que se extenderá hasta el sábado que viene en tierras uruguayas, el rafaelino manifestó: “Realmente venimos bien en cuanto a las cargas. Tenemos una semana más para seguir haciendo el cambio en cuanto a la preparación y en cuanto al punto físico".
"Vemos que tal vez en el plantel sí haya que retocar un par de jugadores donde tenemos que ponerlos más finos, más ágiles, más rápidos. Estamos trabajando en ese aspecto con algunos jugadores puntuales. Entonces, más allá de la carga de minutos de fútbol, lo vamos compensando también con la carga física”, destacó el ex entrenador del lobo mendocino.
Saliendo de las cuestiones estrictamente vinculadas al amistoso y consultado sobre la continuidad de Colón en el mercado de pases, Medrán ratificó que “estamos buscando un central por izquierda que preferentemente tenga esa pierna hábil. Rasmussen es un jugador que está en carpeta como hay otros tantos apellidos. Seguramente en el transcurso de esta semana pueda haber novedades".
"Además la salida de Talpone nos abre la posibilidad de ver si necesitamos un volante mixto, un una media punta o un volante por afuera. Estamos trabajando junto con Diego Colotto y la directiva viendo cuáles son las necesidades que surjan también de las conclusiones que podamos sacar de estos amistosos”, completó Medrán.
Conclusiones positivas. Medrán valoró el esfuerzo de sus dirigidos. Foto: Fernando Nicola.
En el final, y consultado sobre la salida de Luis Miguel Rodríguez tras rescindir su contrato con Colón, el entrenador rojinegro se sinceró y reveló: “Bien, con la claridad de que siempre tuvimos un diálogo fluido cuando el Pulga era parte del proceso. Cuando terminamos de competir y tuve que tomar decisiones nos hemos juntado con Diego Colotto y hemos tenido un diálogo claro desde ambas partes".
Obviamente que yo entiendo sus sensaciones y lo importante que es el Pulga Rodríguez para Colón, tanto ahora como en la historia del club. Seguramente siga siendo un nombre, un referente de la institución, pero creíamos que en este proceso íbamos a buscar otras situaciones, él lo entendió de buena manera y seguimos avanzando” le djjo Medrán a El Litoral en Paysandú.