El balance del DT sabalero tras el primer amistoso

Medrán: “Falta mucho, pero las sensaciones son muy positivas”

Consumada la victoria sobre Miramar Misiones en Paysandú, el técnico de Colón hizo un análisis en profundidad de lo que vio de su equipo y del trabajo de pretemporada que vienen desarrollando con miras al debut del 14 de febrero. Además ratificó que siguen trabajando en el mercado de pases: “Buscamos un central zurdo y un volante más por la salida de Talpone”, aseguró.