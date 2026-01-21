El Colón 2026 se estrenó con una buena victoria sobre Miramar Misiones en Paysandú
Con 7 de los refuerzos desde el arranque y otros tantos ingresando en el complemento, el equipo de Medrán le ganó a la formación uruguaya en el primero de sus 2 encuentros de preparación por la Serie Río de La Plata. Lértora sumó más de 30 minutos en buen nivel. El viernes se mide con Paysandú FC.
Colón pegó primero en Paysandú. Foto: Fernando Nicola
En el partido que marcó el primer ensayo formal de fútbol del “nuevo” Colón modelo 2026, Medrán dispuso un equipo con 7 de las 14 caras nuevas que realizan la pretemporada con vistas al debut en el torneo de la Primera Nacional previsto para el próximo sábado 14 de febrero. Apenas Thaller, Castet, Lago y Castro aparecieron entre los 11 iniciales tomando como referencia los futbolistas que integraron el plantel de 2025, marcando a fuego la idea de un equipo diferente, con ilusión renovada y con una fisonomía diferente.
Tras 90 minutos de buena intensidad y con una búsqueda clara, Colón terminó quedándose con una victoria merecida gracias a la aparición goleadora de su capitán Pier Barrios cuando se cumplían 26 minutos del segundo tiempo. Apenas una atajada de Budiño sobre el final puso en duda la victoria de un equipo que presentó en sociedad nada menos que a sus 14 caras nuevas y que se cerró con el tanto de Lucas Cano en el descuento a partir de un grosero error de la defensa rival.
Desde el pitazo inicial de Anahí Fernández, fue Colón el que asumió la iniciativa, adelantando la línea de volantes para intentar recuperar arriba y atacar directo. Con Muños más retrasado y Antonio libre para romper líneas y sumarse a Godoy en la zona de creación, fue el sabalero el que dispuso del terreno y del balón ante un rival que se paró con línea de 5 decidido a cubrir bien los espacios por las bandas y atacar en la contra con la dupla Gelos – Viana.
Sin sufrir sobresaltos en la línea de fondo, Colón se mostraba impreciso en la zona de tres cuartos, con Matías Godoy buscando hacerse eje pero sin poder encontrar a sus compañeros en posición de gol. El elenco santafesino volcó la mayoría de sus ofensivas sobre la banda derecha y con el tándem que conformaban Peinipil y Marcioni, aunque nunca terminaba de dar la puntada final para poner a Castro o a Lago de cara al gol.
Recién sobre la media hora, el dominio santafesino se tradujo en un par de situaciones, con sendos disparos de “Nacho” Antonio que no inquietaron al portero Ferreira. A los 40, Colón generó la más clara con un desborde y centro de Lago que Castro cabeceó débil a las manos del 1 uruguayo. En defensa, el capitán Barrios se mostró seguro y con voz de mando para alejar cualquier peligro y cerrar un primer tiempo sin goles que se ajustaba a lo poco que ambos equipos pudieron provocar en el área de enfrente.
El segundo tiempo
En el arranque del complemento, Medrán movió el banco y mandó a la cancha a otros dos refuerzos, Olmedo y Bonansea, además del juvenil Conrado Ibarra, quien se ubicó en la posición de extremo por la izquierda. Acevedo, DT de Miramar, también metió variantes pero lo que no cambió fue el trámite del partido, con Colón instalado definitivamente en campo adversario con un equipo rival que se agrupaba cerca de su área para salir despedido en ataque cada vez que disponía del balón.
La seguidilla de modificaciones que realizó el sabalero no cambiaron la fisonomía ni la búsqueda del equipo, siendo el ingreso de Lértora antes de los 10 el dato saliente de ese tramo del cotejo. Recién sobre los 26, los méritos que acumuló el equipo de Medrán encontraron su recompensa, con un centro que llegó para que Bonansea la baje y Pier Barrios la empuje de zurda casi abajo del arco para abrir el marcador.
Marcioni tuvo buenas apariciones en el primer tiempo. Foto: Fernando Nicola
El gol no alteró las circunstancias del cotejo. Si bien Miramar intentó adelantarse en el campo de juego para ir el empate, no podía progresar ante la buena tarea que durante toda la noche ejecutó el mediocampo rojinegro independientemente de los intérpretes que tenía en la cancha. Apenas alguna escapada de Gelos que fue rápidamente desactivada por la última línea de Colón trajo segundos de zozobra sobre el arco bien custodiado por Budiño. Precisamente a los 40, el 1 rojinegro tuvo su primera intervención seria en todo el cotejo, con un disparo del propio Gelos que obligó a una excelente tapada del ex Estudiantes arrojándose sobre su izquierda.
Sobre el cierre, ya en tiempo de descuento, una falla grosera en la última línea de Miramar y el oportunismo de Lucas Cano le permitió al delantero surgido en Argentinos Juniors encontrarse en soledad con el balón y sin arquero, empujándola con la derecha para sentenciar la historia. Fue 2 a 0 para Colón en un inicio que abre lugar a la ilusión en tiempos de pretemporada y a poco menos de un mes para el debut por los puntos ante Madryn.
Hinchas sabaleros cruzaron al vecino país. Foto: Fernando Nicola