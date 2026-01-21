2-0 con goles de Barrios y Cano

El Colón 2026 se estrenó con una buena victoria sobre Miramar Misiones en Paysandú

Con 7 de los refuerzos desde el arranque y otros tantos ingresando en el complemento, el equipo de Medrán le ganó a la formación uruguaya en el primero de sus 2 encuentros de preparación por la Serie Río de La Plata. Lértora sumó más de 30 minutos en buen nivel. El viernes se mide con Paysandú FC.