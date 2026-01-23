Un “prócer” en Madryn

Totono Mansilla: “Le pedí a mi representante que me ofrezca para irme del fútbol en Colón”

No se sintió verdaderamente reconocido en lo económico y por eso se fue de un club – Deportivo Madryn - en el que jugó casi 14 años y estuvo a punto de lograr un record (jugar en todas las categorías con la misma camiseta). Su futuro está en Atenas de Río Cuarto para afrontar el Federal A y Copa Argentina.