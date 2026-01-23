Totono Mansilla: “Le pedí a mi representante que me ofrezca para irme del fútbol en Colón”
No se sintió verdaderamente reconocido en lo económico y por eso se fue de un club – Deportivo Madryn - en el que jugó casi 14 años y estuvo a punto de lograr un record (jugar en todas las categorías con la misma camiseta). Su futuro está en Atenas de Río Cuarto para afrontar el Federal A y Copa Argentina.
Mauricio Mansilla recibiendo una distinción por parte de Deportivo Madryn.
“Totono” Mansilla estuvo a punto de hacer historia en el fútbol argentino. Es que este defensor, oriundo de San Vicente y a quien el Turco Mohamed hizo debutar alguna vez en Colón, no solo tuvo una extensa trayectoria en un solo club (Deportivo Madryn, en el que estuvo más de 13 años desde el momento en que lo llevó el querido y recordado Julio César Toresani), sino que pudo haber cumplido con algo muy difícil de lograr: ascender con el mismo club en todas las categorías.
Mauricio Mansilla fue a Deportivo Madryn cuando el club estaba en el Federal B (hoy Regional Amateur), ascenso al Federal A, luego a la Primera Nacional y estuvo a dos minutos de hacerlo a Primera División. Un logro impensado si se trata de hacerlo en un solo club.
A los 37 años, a “Totono” se lo mencionó en Colón para esta temporada. Y jugar en el club que lo vio nacer futbolísticamente, era su sueño. Hoy la realidad lo tiene en Atenas de Río Cuarto e intentará, en “Los Albos del Imperio”, el retorno a la máxima categoría de ascenso pues jugará el duro Federal A y también la Copa Argentina.
Mansilla. Foto: Naiara Escobar.
-¿Tuviste algún ofrecimiento concreto por parte de Colón?
-En realidad, de parte del club, no. Mi representante me ofreció porque yo se lo pedí. Mi idea era quedarme en la zona, por mi familia. ¡Y qué mejor que hacerlo en Colón! Yo quería terminar en el club en el que empecé y por eso le pedí a mi representante que hable con Colotto o con Medrán.
-¿Por qué pensás que no se dio?
-Calculo que ellos están buscando otro perfil de jugador. Yo podía ofrecerles jerarquía, porque me considero un jugador muy respetado en la categoría por parte de mis colegas. Así me lo hacen sentir. Conozco sobradamente la categoría y tengo mucha experiencia.
-¿Te hubiese gustado volver?
-¡Claro! Era lo que buscaba. Colón es el club en el que debuté profesionalmente en el fútbol pero en aquel momento no tuve la posibilidad de brindarme el ciento por ciento como lo hice, por ejemplo, en mis casi 14 años de carrera en Deportivo Madryn.
-¿Era tu deseo?
-Claramente que si. Hubiese coronado mi carrera como jugador si Colón decidía contratarme… Pero te repito que ese era mi sueño y por eso la posible llegada al club fue provocada de mi parte.
-No llegamos a un acuerdo económico con el tesorero y considero que siendo el último jugador referente e histórico de la institución, que logró dos ascensos, merecía un reconocimiento. El sueldo no estaba a la altura de lo que vale un jugador que defendió tantos años la camiseta. Y aclaro algo: nunca fui un jugador caro, porque la realidad en mi carrera es que siempre prioricé jugar por la camiseta.
-Entonces, ¿eso quiere decir que no te fuiste bien del club?
-¡Con la gente sí…! He recibido muchísimos mensajes de hinchas que, inclusive, fueron a despedirse a mi casa el día que hice la mudanza para volver a Santa Fe… Respecto de la dirigencia, prefiero no decir nada… Estoy muy dolido y solo espero el llamado de dos dirigentes que me conocen desde los 14 años que estuve en el club… Son los dos dirigentes que estuvieron desde el momento que pisé Madryn… Creo que me lo merezco porque defendí como pocos los colores del club.
-¿Con qué sensaciones viviste lo del año pasado, cuando estuvieron tan cerca del ascenso a Primera?
-Muy tranquilo y deseaba fervientemente que se diera, porque iba a ser mi tercer ascenso con el club… Por dos minutos no lo logramos… ¡Por dos minutos y por los malos cambios… Quizás si yo entraba los últimos cinco minutos de ese partido en la cancha de Platense, la historia hubiese sido otra (risas)… Faltaban dos minutos para el final y no pudimos aguantar la victoria.
-¿Cómo se sentían con tantos comentarios que había respecto de cierto favoritismo o supuestas “ayudas” para Deportivo Madryn?
Aquel jovencito que apareció en la primera de Colón.
-La verdad es que yo, como jugador, siempre me mantuve al margen de esos comentarios… Y aparte, eso mismo le sugería a mis compañeros para que nos enfoquemos en el único objetivo que era el nuestro, el de ascender… Pretendía que lo que se decía afuera no nos afectara… Después, fuera del vestuario, cada uno responde o no, pero yo, particularmente, jamás me prendí en esas cosas.
-Tapia dijo alguna vez que le gustaría ver a un equipo del sur en Primera. ¿Veías un proyecto serio de Madryn para llegar a ese sitial?
-Madryn tiene excelente infraestructura para estar en Primera División… Yo creo que le falta alguien capacitado, que sepa realmente de fútbol y que sea el encargado de guiar el proyecto a la gloria… Hay gente que no jugó profesionalmente, que no conoce en profundidad de qué se trata el ambiente del fútbol y que aconseja… Es muy difícil lograr los objetivos cuando las decisiones no son buenas.
-¿Cuál es tu pensamiento respecto del torneo de Primera Nacional?
-Es una categoría difícil, con muchos jugadores de jerarquía y eso genera paridad a la hora de competir.
-¿Qué hay que hacer o tener para poder ascender?
-Lo principal, un buen grupo… Y además, ser fuertes de local y jugadores que tengan hambre de gloria.
"A los de Primera les cuesta el Nacional"
-Hay algunos entrenadores que dicen que a los jugadores de Primera les cuesta cuando tienen que jugar en la Primera Nacional. ¿Coincidís con ese concepto?
-¡Totalmente…! En el Nacional tenés diferentes canchas, diferentes condiciones de juego… El clima influye mucho. Vas a Madryn y jugás con viento, después a Salta y te toca hacerlo con altísimas temperaturas… Los viajes son bastante largos y eso marca una diferencia con los clubes de Primera, porque en esa categoría se manejan con otro nivel.
-¿Qué diferencia ves, a la distancia, entre el Colón que vos viviste de adentro con este momento de la institución?
-Si bien siempre seguí y de cerca la campaña de Colón, mucho no puedo hablar… Por lo visto cambió un montón, ojalá sea para bien.
--¿Te quedó alguna deuda pendiente en el fútbol?
-Ascender a Primera División.
-¿De qué manera vas preparándote para el retiro?
Todavía siento que me quedan dos años, porque estoy muy bien físicamente y también me siento a tono en lo futbolístico.
-Pero, ¿es algo en lo que pensás?
-¡Claro…! Lo pienso y también lo hablé mucho con mi familia… Y a ellos les dije que cuando sienta que las piernas no me dan, llegará el momento de retirarme del fútbol. No soy alguien que se va a exprimir para hacer la diferencia económica. A mí, el fútbol me gusta disfrutarlo… Y cuando eso no pase, cuando no lo disfrute, allí será el momento de colgar los botines.