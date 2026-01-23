Lértora: “Me voy sintiendo bien, estoy cómodo, y eso es lo más importante”
El volante central que regresó desde México sumó minutos ingresando desde el banco de los suplentes en el triunfo sabalero sobre Miramar Misiones. A pesar de la inactividad, se mostró activo y con la voz de mando que lo caracterizó. Hizo un balance positivo de la preparación y le dejó su mensaje al “Pulga” Rodríguez.
Volver a casa. Lértora regresó a Santa Fe tras 3 años y medio en México. Foto: Fernando Nicola.
Cuando promediando el segundo tiempo del partido amistoso que el pasado martes Colón le ganó a Miramar Misiones el entrenador Ezequiel Medrán mandó a la cancha a Federico Lértora, los hinchas sabaleros que estaban en la tribuna del Parque Artigas y todos aquellos que siguieron el cotejo por televisión se alegraron por volver a ver con la casaca rojinegra a uno de los emblemas del campeón de 2021.
3 años y medio después de su salida al fútbol mexicano, el nacido en Mercedes retornó a Santa Fe para ser uno de los abanderados de una nueva ilusión sabalera en la búsqueda del ascenso, siendo hoy el único de los que se coronó el 4 de junio en San Juan que forma parte de la plantilla que se prepara para la temporada 2026.
Entrando por Matías Muñoz con la camiseta número 17, Lértora se paró como volante central e hizo un trabajo prolijo en el que con despliegue y su jerarquía supo disimular la larga inactividad que arrastraba desde mediados del año pasado. Sumando voz de experiencia y presencia en pelota parada en ambas áreas, el “león” cumplió con un debut más que aceptable en el renovado Colón.
Finalizado el encuentro y en la zona mixta del Parque Artigas, Federico Lértora charló con El Litoral e hizo un balance de lo sucedido en el primero de los choques válidos por la Serie Río de La Plata. En primer término, manifestó: “Contento de volver a vestir esta camiseta, la verdad que un lindo momento que lo vivo con mucha alegría y con mucha ilusión".
Lértora tuvo un buen ingreso en Paysandú. Foto: Fernando Nicola.
"A la vez me voy tranquilo, más allá del resultado, con el funcionamiento del equipo. Es lo que venimos a buscar, a construir identidad y a formar el carácter del equipo, me parece que eso se pudo ver y es lo más importante”, agregó.
Precisamente respecto de la conformación de un plantel nuevo, con 14 refuerzos que ya saltaron a la cancha en Paysandú, uno de los estandartes del Colón campeón de 2021 señaló que “hay una parte del grupo que venía trabajando desde el año pasado, más todos los que llegamos ahora nuevos".
"Hemos trabajado muy bien en la pretemporada, sirvió mucho la semana pasada que estuvimos concentrados que fue cuando me tocó incorporarme. Esta semana acá en Uruguay nos va a servir mucho para eso, para jugar, para conocernos y para esta convivencia de ir compartiendo momentos que se logra nada más que con tiempo juntos”, destacó Lértora.
En otro tramo de la charla, y consultado acerca de la necesidad de seguir jugando encuentros de pretemporada cuando restan casi 3 semanas para el estreno por los puntos ante el Deportivo Madryn, el ex jugador del Querétaro reveló que “estos partidos amistosos sirven para ir construyendo el carácter y la personalidad que queremos representar dentro de la cancha".
"A la par le sirven al técnico para sacar conclusiones, a nosotros para agarrar ritmo, para ir conociéndonos más todavía. Hubo momentos que el partido estuvo para jugar, otros momentos que fueron para luchar y creo que ahí está la clave. Sabemos en la categoría en la que vamos a competir, hay que entender los momentos del partido, entender lo que requiere cada situación", analizó Lértora.
Posteriormente, y consultado por sus sensaciones a nivel personal en estas primeras semanas en su segundo ciclo en Colón, el nacido en Mercedes comentó: “Creo que la base física que hice a pesar de la inactividad me permitió completar una semana entera de pretemporada con los dobles turnos y hacer fútbol".
"A los tres días que había llegado a Santa Fe ya había participado en la práctica de fútbol. Poco a poco me voy sintiendo bien, estoy cómodo, y eso es importante. Sé que tengo que trabajar más, pero estoy contento porque sé que con tiempo y con trabajo voy a llegar a mi mejor forma”, subrayó.
Lértora será uno de los referentes del plantel de Medrán. Foto: Fernando Nicola.
En su carácter de líder y referente del plantel que están armando Medrán, Colotto y compañía, Lértora habló de los futbolistas que vinieron y de la cantidad de alternativas que el entrenador tiene en los diferentes sectores de la cancha. Sobre eso, el ex Ferro destacó que “hay una buena competencia en todos los puestos, incluso en el de los volantes centrales", comentó.
"Va a ser una linda pelea por esos lugares y eso es lo bueno porque termina elevando el nivel de un equipo. Que haya competencia en todos los puestos está bueno y también tener jugadores en todas las posiciones donde se puede recambiar y haya variantes. Para un torneo tan largo y para que un equipo se vuelva competitivo se necesita eso", señaló.
En el final, y saliendo de la coyuntura del partido con Miramar, Lértora fue consultado por las palabras que le dedicó Luis Miguel Rodríguez antes de dejar Santa Fe. Sobre lo que dijo Pulga, el campeón con Colón expresó: “Todavía no hablé después de la rescisión. Hay que agradecerle a Luis, me da un poco de tristeza cómo se dio la situación por lo que representa para la historia del club".
"Fue mi capitán, fue el abanderado, el que llevó adelante el grupo para lograr ese título que logramos, también nos tocó batallar en la final en Paraguay y entonces yo tengo un gran aprecio y un gran respeto por él. Valoro mucho sus palabras, ojalá el desenlace hubiera sido otro, pero lamentablemente a veces en el fútbol y en la vida no salen las cosas como esperamos", sumó Lértora.
"Queda agradecerle, mandarle mi respeto y mi cariño, y bueno, ojalá que podamos lograr lo que él nos deseó y está claro que va a ser parte de eso más allá de que no esté acá con nosotros, porque Pulga es parte de la historia grande de Colón”, dijo en el final.