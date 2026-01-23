El "León" volvió a ponerse la camiseta de Colón

Lértora: “Me voy sintiendo bien, estoy cómodo, y eso es lo más importante”

El volante central que regresó desde México sumó minutos ingresando desde el banco de los suplentes en el triunfo sabalero sobre Miramar Misiones. A pesar de la inactividad, se mostró activo y con la voz de mando que lo caracterizó. Hizo un balance positivo de la preparación y le dejó su mensaje al “Pulga” Rodríguez.