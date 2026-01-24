Medrán: “No nos gusta perder a nada, pero nos vamos con buenas sensaciones”
Minutos después de la derrota por penales a manos del local en Paysandú, el DT sabalero analizó a fondo el desarrollo de la pretemporada, de los amistosos y de la semana de trabajo que completaron en Uruguay. “Necesitamos seguir sumando minutos de fútbol, es un equipo nuevo” aseguró el rafaelino.
El DT rojinegro analizó el rendimiento tras el encuentro ante Paysandú FC. Crédito: Fernando Nicola.
Tras 90 minutos donde se peleó y se discutió más de lo que se jugó, Ezequiel Medrán terminó viendo el partido entre Colón y el Paysandú FC desde el vestuario visitante luego de ser expulsado por el árbitro Nicolás Varela por excederse en una protesta. Más allá del enojo por esta curiosa situación, y la bronca por no haber podido quedarse con el partido ni en los 90 minutos de juego ni en la tanda de penales, el DT rojinegro se retiró del Parque Artigas con una sensación de tranquilidad y un balance positivo de lo que fue esta semana en Uruguay donde se combinó una gran cantidad de entrenamientos con 4 partidos de preparación donde participaron los 26 futbolistas que viajaron al vecino país.
En este sentido, Medrán dejó en claro que las conclusiones de todo lo trabajado y de lo que pudieron ver como cuerpo técnico tanto en el plano individual como en lo colectivo las podrán sacar con más precisión en Santa Fe, aunque rescató el compromiso con el que el grupo viene trabajando en estas primeras 3 semanas de preparación. Además, ratificó que Colón no está retirado del mercado de pases y sigue en la búsqueda de un marcador central zurdo (¿Rasmussen?) y de un volante mixto (¿Kevin López?) que venga a ocupar el lugar que dejó vacante Talpone.
En el inicio de la charla con los medios presentes en el Parque Artigas, Medrán señaló: “Hoy nos tocó perder en la instancia de los penales y no nos gusta perder a nada, esa es la realidad, pero me voy conforme por cómo nos preparamos y por cómo venimos trabajando en el día a día. Yo creo que obviamente todavía falta esa fluidez y ese conocimiento que buscamos como ideal pero también pienso que lo vamos a transitar y lo vamos a conseguir como parte de esta preparación. Tenemos un equipo que realmente es nuevo y me quedé con buenas sensaciones porque por momentos se hicieron las cosas muy bien, sobre todo en los primeros 15 minutos donde dominamos el juegos”.
“Es importanteterminarbien físicamente”
Siguiendo por esta línea, y ante la consulta de El Litoral sobre el nivel de intensidad que tuvo este segundo amistoso en Paysandú, el entrenador rojinegro destacó: “Nosotros venimos trabajando en la semana con un nivel de carga física muy exigente y que no hemos frenado más allá de jugar los amistosos. Eso hace que tal vez no tengamos hoy ese equipo liviano que pretendemos. La realidad es que nos estamos preparando para el inicio del campeonato y esto lo tomamos como importante para seguir sumando minutos de fútbol. Es importante que el equipo haya terminado bien físicamente, no sufrimos ninguna molestia a pesar de que el martes jugamos un amistoso, el miércoles volvimos a jugar y el sábado cerramos con uno más para seguir complementando minutos de fútbol con el resto del plantel. Esta semana sirvió para empezar a ganar ese volumen de fútbol que necesitamos”.
El equipo continúa con la puesta a punto de cara al inicio del torneo. Crédito: Fernando Nicola.
Volviendo sobre la etapa de preparación en la que se encuentra su equipo cuando restan 3 semanas para el debut oficial ante el Deportivo Madryn, el rafaelino comentó: “Nosotros no hemos regulado las cargas en los entrenamientos para jugar este partido, en la semana tanto miércoles y jueves seguimos dándole importancia a la preparación física. Entonces a lo mejor llegás con una carga física diferente a Paysandú que es un equipo que está realmente bien preparado, que se está armando también para cosas importantes. Nosotros nos seguimos preparando para el inicio del torneo, obviamente que igual nos gustaría resolverlo de mejor manera pero creo que por el momento el equipo hizo buenos recorridos, buenos pasajes de fútbol, se han creado situaciones de gol. Cuando vos te pones a ver, la realidad es que tenemos un equipo nuevo y ahí tenemos que empezar a encontrar la sociedad, la fluidez, el mejor funcionamiento. Lo bueno es que hay una gran predisposición y siento que vamos transitando el camino correcto”.
Más adelante, y haciendo referencia a cómo los jugadores vienen respondiendo a la búsqueda del cuerpo técnico tanto en el plano físico como en lo futbolístico, el ex DT de Gimnasia de Mendoza señaló: “En esta etapa de la pretemporada hay cargas que son dispares según cada jugador y entonces junto con el profe estamos haciendo algo muy específico para prepararlos y darles minutos también. Esas cargas de trabajo hay que equipararlas para que todos tengan la posibilidad de competir de la mejor manera. Queremos preparar un equipo que pueda competir bien desde lo físico. Le damos importancia al valor de los minutos en juego y seguimos buscando esa preparación para el inicio del torneo”.
“Hay muchascorreccionespor hacer”
Sobre esto último, y las intenciones que tendrá su equipo en la Primera Nacional que se viene, Medrán no dudó: “Normalmente nosotros nos vamos a hacer fuerte con la intención de tener la pelota en zona media y en zonas altas. Hoy el equipo a partir de sentir un poquito las cargas físicas hizo que se replegara en zona baja pero también tenemos que aprender a manejar esos momentos y creo que lo han hecho de buena manera. Vamos a ver el video, hay muchas correcciones por hacer, hay muchos ajustes por hacer, pero creo que nos da la sensación que el equipo se va preparando de buena manera para el inicio del torneo”.
Medrán fue expulsado por protestar ante el árbitro Nicolás Varela. Crédito: Fernando Nicola.
Más adelante, y en cuanto a la continuidad dela etapa de preparación, el rafaelino comentó: “El miércoles tenemos un partido con un equipo de nuestra liga, que vamos a competir en el transcurso del campeonato como es Patronato. Es una exigencia diferente es importante medirse a un par y obviamente que va a ser una linda posibilidad de seguir sumando minutos de fútbol”.
En el final de la charla, y ante la inevitable pregunta sobre el devenir de Colón en el mercado de pases a 3 semanas del arranque de la competencia oficial, Ezequiel Medrán comentó: “Los puestos que estamos buscando son un central por izquierda y tal vez un volante mixto, un volante de juego, media punta, enganche, viendo las características que nos puede dar el mercado para seguir reforzando. Esto de sumar minutos nos va dando un panorama también en donde creemos que nos puede llegar a hacer falta como para reforzar el equipo, pero realmente estamos conformes con lo que venimos trabajando”.