El balance del entrenador de Colón

Medrán: “No nos gusta perder a nada, pero nos vamos con buenas sensaciones”

Minutos después de la derrota por penales a manos del local en Paysandú, el DT sabalero analizó a fondo el desarrollo de la pretemporada, de los amistosos y de la semana de trabajo que completaron en Uruguay. “Necesitamos seguir sumando minutos de fútbol, es un equipo nuevo” aseguró el rafaelino.