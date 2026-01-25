Luego de la conversión olímpica de Barros Schelotto

Una historia con dos ex Colón en la cima y aquel golazo de Madelón

Aricó y Comas figuran como dos de los futbolistas con mayor cantidad de goles olímpicos. Los dos jugaron en Colón pero ninguno de los tantos convertidos fueron con la rojinegra. El hincha de Unión recuerda aquel golazo de Madelón al Mono Navarro Montoya en el arco de la redonda. El último fue el de Soto Torres en Comodoro Rivadavia.