“Nacho” Lago y Matías Budiño se fueron “conformes” tras los amistosos de Colón en Uruguay
El delantero que anotó en el cotejo del viernes ante el equipo local y el arquero que llegó desde Estudiantes de Buenos Aires analizaron a fondo el desarrollo de la pretemporada sabalera y en particular los 180 minutos formales que sumó en la última semana de preparación. “Hay una calidad humana muy buena y eso se nota” dijeron 2 de los referentes del plantel de Medrán.
Lago fue figura y goleador en el segundo amistoso en Uruguay. Foto: Fernando Nicola.
Mientras el plantel sabalero se reencuentra este lunes en el Predio 4 de Junio para dar inicio a su cuarta semana de preparación con miras al debut en la Primera Nacional previsto para el próximo sábado 14 de febrero, de local y frente al Deportivo Madryn, todavía resuenan los ecos de lo que fueron las presentaciones de Colón en Paysandú en el marco de la Serie Río de La Plata.
Con victoria sobre Miramar Misiones y empate con posterior derrota por penales ante el local, más otros dos amistosos informales que se jugaron miércoles y sábado, el cuerpo técnico de Medrán se trajo mucha información respecto de la puesta a punto del equipo y la inserción de las 14 caras nuevas.
Dejando de lado los resultados, la trascendencia de esta semana de trabajo en tierras uruguayas tuvo mucho más que ver con la sumatoria de cargas físicas y el rodaje con minutos de fútbol que sirven para conocerse y para ensamblar un equipo nuevo. Precisamente en esa búsqueda, Colón volverá a ponerse a prueba este miércoles, cuando reciba a Patronato de Paraná en el Predio 4 de Junio.
Colón cerró su pretemporada en Uruguay con 2 buenas presentaciones. Foto: Fernando Nicola.
Quienes también sacaron sus conclusiones de los encuentros amistosos en Paysandú fueron los jugadores del plantel rojinegro, quienes coincidieron en volver satisfechos tanto por el trabajo desarrollado como por la imagen que dejaron.
En este sentido, y en charla con los enviados especiales de El Litoral el autor del gol en el partido del viernes, Ignacio Lago, reflexionó: “Creo que el primer tiempo nos costó encontrar un poco la idea que teníamos, más que nada después del gol. Los primeros 15 minutos estábamos siendo los que dominábamos el juego, con presión alta que es la idea que nos pide Ezequiel (Medrán)".
Consultado sobre su rendimiento personal y el balance de los dos juegos disputados en el Parque Artigas, uno de los pocos “sobrevivientes” de la temporada 2025 señaló: “Hoy en la posición que me tocó jugar me sentí mucho más cómodo en el segundo tiempo, pude encontrar más pelotas. La idea está y hay que ir puliendo, en definitiva el global de los 180 minutos termina siendo positivo".
"Fue una pretemporada muy buena, se nota que físicamente estamos bien, se armó un grupo de jugadores nuevos y por ahí la idea es tener esa intensidad. Vamos a jugar en una categoría donde se pelea mucho, hay un plantel bastante joven y eso está bueno porque se puede plasmar esa idea”, agregó.
En el final de la charla, y profundizando sobre lo que sucedió en los años anteriores y el cambio de expectativas para la temporada que comienza, Nacho Lago comentó: “Nos tocaron vivir dos años bastante intensos, con muchas idas y vueltas emocionales porque un día estábamos arriba y un día estábamos abajo".
"Fueron dos años bastante duros, pero la verdad es que los chicos que vinieron nos la hicieron fácil porque hay un grupo humano muy bueno, más allá de después de la calidad o de lo que son como jugadores. Hay una calidad humana muy buena y eso se nota”, cerró el ex jugador de Talleres.
Otro de los que frenó para hablar con El Litoral en la puerta del camarín visitante del estadio de la ciudad de Paysandú fue el arquero Matías Budiño, el único futbolista que completó en cancha los 180 minutos que disputó Colón por la Serie Río de La Plata.
Consultado por su balance de lo mostrado por el equipo ante Miramar y ante la formación local, una de las 14 caras nuevas que tiene el plantel rojinegro para 2026 destacó: “Las sensaciones son muy buenas, venimos trabajando muy duro, muy bien, y eso es lo que importa para lo que viene del año que va a ser muy largo. Esta es una categoría muy difícil pero nos venimos adaptando bien”.
Consultado por la identidad que trató de mostrar en cancha este renovado equipo de Colón, Budiño comentó: “Me gustó, me voy bastante conforme porque al ser un equipo nuevo, más allá de que la idea del entrenador algunos ya la venía teniendo, no es fácil acoplarse en tan poco tiempo. Creo que quedó demostrado en estos dos partidos que lo intentamos y que durante mucho tiempo salió”.
Budiño transmitió seguridad en los 180 minutos que atajó en Paysandú. Foto: Fernando Nicola.
En otro tramo de la charla, y consultado respecto de la particularidad que representa para un futbolista sumarse a un plantel con 14 jugadores nuevos, el ex arquero de Estudiantes de Caseros explicó: “Personalmente es la primera vez que toca tanto cambio y por ahí es muy brusco pero nos adaptamos bastante bien y eso es lo importante para lo que viene, para lo que quiere Ezequiel".
"Esto que se vio es lo que intentamos plasmar dentro de la cancha, el ser protagonistas, ser punzantes por las bandas, defensivamente muy fuertes también. Me parece que eso en la categoría es muy importante, mantener el arco en cero y tener situaciones de gol y poder concretar", dijo Budiño.
En el final, y respecto de la determinación que tomó la AFA de retrasar una semana el inicio de la competencia oficial en la Primera Nacional, el arquero indicó: “Los días que tenemos de más van a servir. Obviamente genera un poco más de ansiedad porque uno quiere que arranque y quiere que sea por los puntos para ver para qué está este Colón".