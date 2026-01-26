Más voces sabaleras desde Paysandú

“Nacho” Lago y Matías Budiño se fueron “conformes” tras los amistosos de Colón en Uruguay

﻿El delantero que anotó en el cotejo del viernes ante el equipo local y el arquero que llegó desde Estudiantes de Buenos Aires analizaron a fondo el desarrollo de la pretemporada sabalera y en particular los 180 minutos formales que sumó en la última semana de preparación. “Hay una calidad humana muy buena y eso se nota” dijeron 2 de los referentes del plantel de Medrán.