Regional Amateur: Ben Hur ganó en Rafaela y está a 3 partidos del ascenso

Con gol de Bono, el equipo de Carlos Trullet derrotó 1 a 0 a Puerto San Martín para cerrar la semifinal con un global de 3 a 1. La BH suma 12 victorias consecutivas y se medirá en la definición a Juventud de Gualeguaychú, que mantuvo la ventaja en San Justo y avanzó de fase. La ida se juega el domingo que viene en la provincia de Entre Ríos.