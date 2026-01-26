Regional Amateur: Ben Hur ganó en Rafaela y está a 3 partidos del ascenso
Con gol de Bono, el equipo de Carlos Trullet derrotó 1 a 0 a Puerto San Martín para cerrar la semifinal con un global de 3 a 1. La BH suma 12 victorias consecutivas y se medirá en la definición a Juventud de Gualeguaychú, que mantuvo la ventaja en San Justo y avanzó de fase. La ida se juega el domingo que viene en la provincia de Entre Ríos.
Juan Bono, figura y goleador del Ben Hur que sueña con el ascenso. Foto: Prensa Ben Hur.
Durante la tarde del domingo, en las ciudades de San Justo y Rafaela se disputaron los cotejos de vuelta de la ronda de semifinales en el grupo Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, la competencia que otorga 4 puestos para la próxima temporada del Torneo Federal A.
El equipo que resulte vencedor del cruce entre la BH y Juventud deberá jugar una nueva final a partido único y en terreno neutral. El rival de ese cruce decisivo saldrá por sorteo entre los campeones de las 8 regiones que componen el campeonato.
En el portón del norte santafesino, el equipo que dirige el “Tucu” Molina dio batalla pero volvió a caer por la mínima diferencia ante Juventud de Gualeguaychú, repitiendo el resultado adverso de la ida y quedando eliminado de la competencia.
En contrapartida y en la perla del oeste, Ben Hur ratificó su condición de candidato, sumó su 12° victoria consecutiva y eliminó a Puerto San Martín para instalarse en la gran final de la Región Litoral Sur. Fue 1 a 0 con tanto de penal del goleador Bono para sellar el 3 a 1 global.
En el Coliseo del Oeste, Sanjustino no pudo hacer valer la localía para dar vuelta el 0-1 del partido de ida en Gualeguaychú. Pese a buscarlo por todos los caminos, la falta de eficacia y la solidez defensiva de Juventud le impidió al verde llegar al gol que le diera, al menos, la chance de llevar la serie a penales.
El albiceleste resistió en San Justo y es finalista. Foto: Gentileza.
Agustín Benedetti, cuando se jugaban 41 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol de la tarde y desató el festejo del equipo entrerriano. Más allá de la bronca por la caída, Sanjustino cerró una muy buena participación en el Regional, superando lo hecho en 2025 para seguir alimentando el sueño de un ascenso que está cerca.
Por el lado de Ben Hur, el equipo de Trullet mantuvo su andar perfecto en el Torneo Regional Federal Amateur y se metió en la final de la Región Litoral Sur tras vencer 1 a 0 a Puerto San Martín en el partido de vuelta. Con este resultado, el equipo rafaelino selló un global de 3 a 1 a su favor.
El encuentro se disputó en el estadio Néstor Zenklussen y volvió a tener como protagonista a Juan Bono, quien convirtió el único tanto de la noche. Para el conjunto dirigido por Trullet fue la duodécima victoria consecutiva en igual cantidad de presentaciones.
El primer tiempo fue cerrado y friccionado, con escasas situaciones claras. Recién sobre el cierre de la etapa inicial, una mala descarga del conjunto visitante derivó en una infracción del arquero Sodini sobre Bono dentro del área. El árbitro González sancionó penal y el propio delantero, de 23 años, se encargó de la ejecución para poner el 1 a 0 y encaminar la clasificación.
Los jugadores de Ben Hur festejan el gol de Bono de penal. Foto: Prensa Ben Hur.
En el complemento, Puerto San Martín adelantó líneas en busca del descuento que lo volviera a meter en la serie, pero se encontró con una defensa sólida del Lobo, con Jofré como uno de los puntos altos. Ben Hur dispuso de algunas contras para liquidar la historia, aunque no logró ampliar la diferencia.
El marcador no volvió a modificarse y Ben Hur aseguró su lugar en la final regional, donde enfrentará nuevamente a Juventud Unida de Gualeguaychú, que viene de eliminar a Sanjustino. El partido de ida se jugará el domingo 1 de febrero en Entre Ríos, mientras que la revancha será el 8 de febrero en Rafaela. El ganador accederá a la instancia decisiva por el ascenso ante el vencedor de otra región.