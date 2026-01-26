Tribunales de Santa Fe

Incidente vial y violencia de género: debate por la calificación penal y rechazo de la prisión preventiva

La fiscalía imputó a un hombre por tentativa de femicidio tras un choque y caída en plena avenida Blas Parera, mientras que la defensa negó una maniobra homicida. La jueza consideró acreditados los hechos, pero descartó el dolo de matar y otorgó la libertad bajo alternativas. El acusado debió mudarse y tiene prohibido entrar a la ciudad.