Detuvieron a la madre de la adolescente acusada del homicidio de Jeremías Monzón

Este viernes al mediodía fue detenida la madre de M. A., la adolescente de 16 años imputada por el homicidio de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado en diciembre pasado en barrio Chalet, al sur de la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta por el fiscal Cechini.
La mujer, de 40 años y en situación de calle, quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y es investigada como presunta partícipe necesaria del crimen. La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo un estricto hermetismo judicial.
Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, la detención se concretó tras la incorporación de nuevos elementos probatorios que modificaron el curso de la investigación. A partir de ese material, la Fiscalía abrió una nueva hipótesis sobre el rol de la adulta.
Los investigadores analizan si la mujer habría instigado, incentivado o avalado de algún modo la conducta de su hija antes del ataque que terminó con la vida del adolescente. Esa posible intervención previa es ahora eje central de la pesquisa.
En ese marco, se evalúan testimonios, comunicaciones y otros registros que fueron sumados recientemente al legajo. El objetivo es determinar si existieron indicaciones concretas o acciones que hayan contribuido a la concreción del homicidio.
La nueva hipótesis de la Fiscalía
Desde el entorno judicial explicaron que la figura de “partícipe necesaria” supone una intervención relevante en el delito, aun cuando la persona no haya ejecutado materialmente la acción violenta. La calificación final dependerá del análisis integral de la prueba reunida.
El arresto de la madre representa un giro significativo en una causa que hasta el momento tenía como única imputada a la adolescente. La menor continúa sujeta a una medida judicial acorde a su condición etaria, conforme al régimen penal juvenil.
Las fuentes señalaron que la audiencia imputativa podría realizarse el próximo lunes, instancia en la que la Fiscalía expondrá formalmente la acusación y solicitará las medidas cautelares correspondientes.
Marcha en reclamo de justicia
Además, este viernes familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón se movilizaron en la ciudad de Santo Tomé para reclamar justicia por el crimen del adolescente. La marcha se desarrolló de manera pacífica y volvió a visibilizar el impacto social del caso.
Durante la manifestación, los participantes también renovaron el pedido por la denominada “Ley Jeremías”, una iniciativa que busca fortalecer la responsabilidad penal de los adultos en hechos de violencia extrema protagonizados por menores y mejorar los mecanismos de prevención y acompañamiento estatal.
La movilización se suma a otras expresiones públicas de acompañamiento a la familia del joven y refuerza la presión social para que la investigación avance con celeridad y alcance a todos los responsables del hecho.