Caso Jeremías: la familia pedirá una cautelar para frenar la difusión de videos

Romina, madre de Jeremías Monzón, brindó este viernes una conferencia de prensa acompañada por sus abogados Diego Martini y Bruno Rugna. Allí confirmó que la familia trabaja contrarreloj para presentar, a más tardar el lunes, una medida cautelar que prohíba la difusión de videos, fotos y cualquier material audiovisual vinculado al crimen del joven.
El objetivo, explicaron, es frenar la circulación de imágenes que consideran profundamente dañinas y revictimizantes. “Es una acción preventiva del daño”, señalaron, al tiempo que aclararon que no se trata —por ahora— de demandas particulares contra personas o medios.
“No queremos que vuelva a viralizarse”
Los letrados explicaron que en los últimos días hubo intentos de volver a poner en circulación el material fílmico, aunque algunos fueron retirados. Sin embargo, remarcaron que el riesgo persiste, especialmente en redes sociales y cadenas privadas de mensajería.
Las imágenes del crimen de Jeremías Monzón se viralizaron. Foto: archivo El LItoral
“Sabemos que en lo digital es difícil frenar todo, pero al menos queremos que quede prohibida su difusión desde medios y plataformas”, sostuvieron. En ese sentido, anticiparon que la cautelar será solicitada al juez que resulte competente en la causa.
La sospecha de una filtración
Durante la conferencia también se abordó el origen del video. La familia radicó una denuncia para que se investigue una posible filtración, ya que, según indicaron, el material volvió a circular luego de que la Justicia interviniera formalmente en el caso.
Si bien admitieron que el video ya tenía cierta difusión previa, entienden que su posterior circulación responde a un fallo grave en la cadena de custodia. “Alguien que no debía, lo filtró”, afirmaron.
Romina habló desde el dolor y pidió respeto. Dijo que la viralización constante del video impide elaborar el duelo y agrava el sufrimiento familiar. “Es volver a abrir la herida todo el tiempo. Ya tenemos que aceptar que Jere no va a volver”, expresó.
También cuestionó la morbosidad social y mediática: “La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible. Hace todo más angustiante”.
Imputabilidad y vacío legal
Más allá de la cautelar, la familia volvió a plantear la necesidad de una discusión profunda sobre el régimen penal juvenil. En ese marco, confirmaron contactos con legisladores nacionales y la participación en comisiones del Congreso que analizan la baja de la edad de imputabilidad.
El Dr. Bruno Rugna ya había pedido se detenga la viralización del video. Foto: archivo El Litoral
Entre los reclamos, mencionaron que los autores de crímenes graves no dejan antecedentes, pueden reinsertarse sin registros visibles y que no existen herramientas legales eficaces para proteger a otras familias. “Las leyes terminaron beneficiando a los delincuentes”, afirmaron.
Por su parete los abogados fueron claros: ninguna reforma tendrá efecto retroactivo. Sin embargo, insistieron en que el objetivo es evitar que otras familias atraviesen tragedias similares. “Esto es para el resto de los argentinos”, remarcaron.
Incluso advirtieron que quienes se opongan a dar la discusión legislativa “tendrán en sus manos la sangre de Jeremías y de otras víctimas”, en una frase que marcó el tono más duro de la conferencia.
Marcha y recolección de firmas
La familia convocó para este viernes a las 19.30 a una marcha en Santo Tomé, con concentración en Plaza Libertad y recorrido hasta el puente carretero.
Durante la movilización habrá mesas para sumar firmas en apoyo a la denominada Ley Jeremías, iniciativa que ya cuenta con adhesiones en distintas ciudades y provincias.
Respeto y humanidad
Antes de cerrar, Romina dejó un mensaje directo a quienes poseen el video o lo difundieron: “Por favor, no lo compartan. Es cruel. Es doloroso”. Recordó que hay familiares mayores que consumen medios y que viven con angustia la posibilidad de encontrarse con esas imágenes.
“Vamos a seguir de pie y luchando —dijo—, pero necesitamos acompañamiento humano y respeto”.