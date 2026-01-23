Chocó una columna y decidió dormir en el auto para esperar la grúa

Ni bien se inició la mañana del viernes un golpe seco se escuchó en pleno centro de Santa Fe. Un Toyota Corolla terminó su recorrido contra una columna de alumbrado público, en Rivadavia 2400, zona de plaza Alberdi. No hubo gritos ni corridas. Tampoco heridos. Pero lo que siguió fue, cuanto menos, una escena tan insólita como calma.
El conductor, un joven que salió ileso del impacto, decidió no moverse del lugar. Tras comprobar que estaba en buen estado y dialogar con los policías que llegaron al sitio, tomó una decisión poco habitual: aguardó la llegada de la grúa descansando dentro del vehículo. Literalmente, se quedó dormido.
El auto quedó sobre el carril exclusivo para el transporte público. Foto: Gentileza
El auto quedó atravesado sobre el carril exclusivo para el transporte público, aunque esa obstrucción no generó mayores inconvenientes. La circulación ya estaba restringida en ese sector por cortes previos en Mendoza y San Jerónimo, lo que amortiguó el impacto vial del episodio.
El choque se produjo contra una columna ubicada sobre la vereda oeste. El daño fue menor: la óptica derecha, parte del paragolpes y el guardabarros absorbieron las consecuencias del golpe.
Mientras la ciudad comenzaba a despertar, el joven permanecía dentro del habitáculo, a la espera de asistencia mecánica. Una postal nocturna poco común, que cerró sin sobresaltos un siniestro que, por fortuna, solo dejó daños materiales.